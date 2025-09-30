Önkormányzati felhívás: a járdák és árkok karbantartására hívják a lakókat!

Arra kérik a lakókat, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően gondoskodjanak az ingatlanuk előtti járdák és árkok rendben tartásáról, ezzel is hozzájárulva a településkép javításához. Az önkormányzat felajánlja, hogy a lakók igénye esetén díjmentesen biztosít járdalapokat a javításokhoz vagy új járda építéséhez, valamint minden szükséges munkálathoz segítséget nyújt.

Jól látható különbség a gondozott és elhanyagolt területek között! Fotó: Az önkormányzat

Varga János polgármester buzdítja a település lakóit, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. „

Az utcáinkat járva jól látható, hogy akik rendben tartják az ingatlanjuk előtti árkokat, azok hozzájárulnak településünk esztétikus megjelenéséhez, és ezért ezúton is köszönetet mondok nekik

– hangsúlyozta a polgármester. Ugyanakkor hozzátette, hogy sajnos vannak, akik kevésbé figyelnek a karbantartásra, ezért is fontos a lakók együttműködése. A felhívás célja, hogy a közös erőfeszítések révén a Cecei utcák rendezettek maradjanak, és mindenki számára élhető, esztétikus településképet biztosítsanak.