Önkormányzati felhívás: a járdák és árkok karbantartására hívják a lakókat!
A Cecei Önkormányzat felhívja a lakók figyelmét, hogy a településen az elmúlt évekhez képest korlátozottak a karbantartási lehetőségek, így az önkormányzat nem tud minden ingatlant érintő járda- és árokkarbantartást elvégezni.
Fotó: Az önkormányzat
Arra kérik a lakókat, hogy a jogszabályi kötelezettségeknek megfelelően gondoskodjanak az ingatlanuk előtti járdák és árkok rendben tartásáról, ezzel is hozzájárulva a településkép javításához. Az önkormányzat felajánlja, hogy a lakók igénye esetén díjmentesen biztosít járdalapokat a javításokhoz vagy új járda építéséhez, valamint minden szükséges munkálathoz segítséget nyújt.
Varga János polgármester buzdítja a település lakóit, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel. „
Az utcáinkat járva jól látható, hogy akik rendben tartják az ingatlanjuk előtti árkokat, azok hozzájárulnak településünk esztétikus megjelenéséhez, és ezért ezúton is köszönetet mondok nekik
– hangsúlyozta a polgármester. Ugyanakkor hozzátette, hogy sajnos vannak, akik kevésbé figyelnek a karbantartásra, ezért is fontos a lakók együttműködése. A felhívás célja, hogy a közös erőfeszítések révén a Cecei utcák rendezettek maradjanak, és mindenki számára élhető, esztétikus településképet biztosítsanak.