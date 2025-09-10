1 órája
Példaértékű összefogás született a városban
Bár nem ott élnek, mégis rendszeresen összegyűlnek, vödröt ragadnak és kitartóan hordják a vizet a székesfehérvári palotavárosi tavak körüli fáknak azok a civilek, akik úgy érzik, kötelességük tenni gyermekeik, unokáik jövőjéért. Az egymás számára addig ismeretlenekből verbúválódott kis csoport egy-egy újabb csatlakozóval bár, de szépen bővül. Példájuk nyomán pedig a város más pontján is szerveződött önkéntes csapat a fák öntözésére.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
Nyomot hagy a nehéz vizesvödör füle a tenyérben, de nem bánja a kishölgy, aki szorgalmasan hordja a vizet a fáknak. Nagy a sürgés-forgás a palotavárosi tavaknál, a lenyugvó nap fényében gumicsizmában áll egy fiatal a tó vizében, s egymás után meríti alá a vödröket, amelyeket aztán az urak láncot alkotva adnak kézről kézre. Ez a munka nehezebbik része, a súlyos vizesvödröket nem könnyű a meredek partoldalon felfelé adogatni. Ám a hölgyek feladata sem könnyebb, a vödröket, hol egyet, hol egyszerre kettőt, el is kell juttatni a fákhoz, amelyek nem minden esetben állnak pont a part mentén. De dolgoznak az önkéntesek szorgalmasan, senki sem panaszkodik, sőt, látható jó kedvvel végzik az önként vállalt munkát, tudva, hogy fáradozásuk meghozza gyümölcsét.
Önkéntesek összefogása
Egy tavaly elszáradt fa mostanra új hajtásokat hozott, úgy tűnik, visszatért belé az élet, miután végre vizet kapott – mondja Sohonyai Edit, az önkéntes faöntözők "koordinátora". Tavaly is heti kétszer jártak ki öntözni a palotavárosi tavak körüli fákat, s fáradozásuk nyomán a fák túlélték a múlt nyár elképesztő hőségét, szárazságát. Ha ők nincsenek, talán már egy gyérebb, kevésbé zöld táj fogadná a tavakhoz kilátogató családokat, kutyasétáltatókat, kocogókat, biciklizőket. Mert bár a városgondnokság is öntözi a kezelésükbe tartozó fákat, több ezer fáról kell gondoskodniuk, s mire visszaérnek az elsőhöz, addigra az már rég szomjazza a vizet. Így a megváltozott szélsőséges klimatikus, időjárási körülmények között elengedhetetlen a plusz segítség. Mostanra szép kis csapat állt össze, bárki csatlakozhat hozzájuk, s így történt ez legutóbb is, az év utolsó faöntözéses alkalmán. Ezúttal egy hölgy csatlakozott a csapathoz, pontosabban állt be öntözni, mert hogy itt senkit sem kötelez semmi, már az is nagy szó, ha valaki csak egyszer beáll segíteni. Ám a többség másodszor is, harmadszor is, majd újból és újból visszatér, beáll, kezébe veszi a vizesvödröt, mert megszólítva, vagy mondhatni, felszólítva érzi magát arra, hogy eleget tegyen annak a kötelességnek, amelyet sehol sem rögzítettek írásban, ám annál mélyebben gyökerezik jó néhányak szívében, lelkében.
De miért csinálja ezt bárki is?
Aki azt gondolja, hogy otthon unatkozó háziasszonyokról, netán frissen nyugdíjba vonult, s helyüket nem találókról van szó, akik nem tudják, hogyan üthetnék el az időt, s ezért bátran vállalnak önkéntes munkát, az nagyon téved. A csapatban mindenki teljes állásban dolgozik, egy mozdonyvezető úr például műszak után egyből a palotavárosi tavak felé veszi útját, hogy maradék erejéből segítsen ott, ahol arra szükség van. Érdekes, hogy a csapat tagjai szinte valamennyien emberekkel foglalkoznak munkájuk során: akad köztük pedagógus, coach és stílustanácsadó is. Talán a szociális érzékenység lehet a ludas, amely e szép tettre szólítja őket. Bárhogyan is legyen, munkájuk becsülendő és példaértékű. Ténykedésük nyomán Székesfehérváron a Csónakázó tó körüli kisebb fák gondozása érdekében fogott össze Pápai Balázs és Szőllősi Ádám, akik tavaly szintén még a palotavárosi fák körül segédkeztek.
Mikor arról kérdezem a csapatot, hogy miért jöttek ki ma este ide a tóhoz, ahol még néha a szúnyogok is kellemetlenkednek, miközben a többség otthon nyújtózkodik a kanapén, szemét dörzsölgetve, egybehangzóan felelik, hogy a környezetünkért, a jövőnkért. Arcukon pedig azzal a kifejezéssel, amely azt üzeni, hogy: „Hát ez magától értetődő, nem?” De, legalábbis annak kellene lennie, ám sokak számára még mindig nem az, s közönyösen haladnak el a szorgalmasan munkálkodók mellett, ügyet sem vetve rájuk, s a legkevésbé sem érzik magukat megszólítva. Pedig a környezetvédelem, a környezetünk, otthonunk megóvása közös feladatunk.
Falocsolás a Palotavárosi tavaknál
Egy városlakó esete a faöntözéssel
Idén már nem lesz több faöntözés, hiszen lassan a hőmérő higanyszála is jelzi, itt van az ősz, amely több csapadékot ígér. Jövő júniusban azonban ismét összeáll a csapat, régi, új tagokkal, hogy együtt tegyenek a jelenért, a jövőért, érted és értem.
