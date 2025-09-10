Példaértékű összefogás született a városban

Nyomot hagy a nehéz vizesvödör füle a tenyérben, de nem bánja a kishölgy, aki szorgalmasan hordja a vizet a fáknak. Nagy a sürgés-forgás a palotavárosi tavaknál, a lenyugvó nap fényében gumicsizmában áll egy fiatal a tó vizében, s egymás után meríti alá a vödröket, amelyeket aztán az urak láncot alkotva adnak kézről kézre. Ez a munka nehezebbik része, a súlyos vizesvödröket nem könnyű a meredek partoldalon felfelé adogatni. Ám a hölgyek feladata sem könnyebb, a vödröket, hol egyet, hol egyszerre kettőt, el is kell juttatni a fákhoz, amelyek nem minden esetben állnak pont a part mentén. De dolgoznak az önkéntesek szorgalmasan, senki sem panaszkodik, sőt, látható jó kedvvel végzik az önként vállalt munkát, tudva, hogy fáradozásuk meghozza gyümölcsét.

Önkéntesek szorgos munkája gyümölcseként ma is szépen zöldellenek a palotavárosi tavak fái

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Önkéntesek összefogása

Egy tavaly elszáradt fa mostanra új hajtásokat hozott, úgy tűnik, visszatért belé az élet, miután végre vizet kapott – mondja Sohonyai Edit, az önkéntes faöntözők "koordinátora". Tavaly is heti kétszer jártak ki öntözni a palotavárosi tavak körüli fákat, s fáradozásuk nyomán a fák túlélték a múlt nyár elképesztő hőségét, szárazságát. Ha ők nincsenek, talán már egy gyérebb, kevésbé zöld táj fogadná a tavakhoz kilátogató családokat, kutyasétáltatókat, kocogókat, biciklizőket. Mert bár a városgondnokság is öntözi a kezelésükbe tartozó fákat, több ezer fáról kell gondoskodniuk, s mire visszaérnek az elsőhöz, addigra az már rég szomjazza a vizet. Így a megváltozott szélsőséges klimatikus, időjárási körülmények között elengedhetetlen a plusz segítség. Mostanra szép kis csapat állt össze, bárki csatlakozhat hozzájuk, s így történt ez legutóbb is, az év utolsó faöntözéses alkalmán. Ezúttal egy hölgy csatlakozott a csapathoz, pontosabban állt be öntözni, mert hogy itt senkit sem kötelez semmi, már az is nagy szó, ha valaki csak egyszer beáll segíteni. Ám a többség másodszor is, harmadszor is, majd újból és újból visszatér, beáll, kezébe veszi a vizesvödröt, mert megszólítva, vagy mondhatni, felszólítva érzi magát arra, hogy eleget tegyen annak a kötelességnek, amelyet sehol sem rögzítettek írásban, ám annál mélyebben gyökerezik jó néhányak szívében, lelkében.