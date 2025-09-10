Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja

A Baptista Szeretetszolgálat és a HUBA Rescue24 mentőcsapat közös, „A hős benned van” elnevezésű programjának egyik alapgondolata az egymásra való figyelés, segítségnyújtás. Nem akármilyen szakemberek járják a vármegye oktatási intézményeit, vállalatait, rendezvényeit annak érdekében, hogy a lehető legkevesebben váljanak áldozattá. Mindkettőjük az „Év embere” lett hírportálunk szavazásán: Pavelcze László parancsnok Székesfehérvár díszpolgára, Klupács Péter pedig évtizedekig a mentőszolgálat kötelékében dolgozott, tapasztalatainak jó részét ott szerezte.

Klupács Péter és Pavelcze László előadás közben az egyik oktatási intézményben

Forrás: HUBA Rescue24

– Vegyük észre, ha bármilyen, akár lelki, akár fizikai változás áll be a környezetünkben élőknél – mondta a világnap apropóján a FEOL-nak. – Lássuk meg, ha az iskola- vagy munkatárs sápadt, néha megtántorodik, jobban verejtékezik vagy szótlan, gyakran elgondolkodik és téveszt a feladatainak elvégzése közben, a kérdésekre pedig felületesen válaszol. Nem mesél magáról, a napjáról, a barátairól, a hobbijáról. Csak ül a televízió előtt, gyakrabban nyúl alkohol után, többet dohányzik.

Klupács Péterrel az elmúlt hónapokban történt esetekről beszélgettünk, közöttük felidéztük a tavaly Seregélyes közelében történt tragédiát, majd a szakember leszögezte: mai életünk komoly megfeleléskényszer elé állítja az embereket a munkahelyükön, de néha otthon, a családban is. Baj, ha nem vállaljuk fel a problémáinkat, nem beszéljük meg azokat, csak magunkban őrlődünk és magunk keressük a megoldást. Klupács Péter szerint Magyarországon még mindig szégyen pszichoterápiára járni, segítséget kérni.

Nagyon fontos, hogy minél több diákhoz elérjen a figyelmeztető szó

Forrás: HUBA Resscue24

– Pedig rengeteg megoldás lenne, krízisvonalak élnek, rendelkezésre állnak terapeuták és ott a gyónás lehetősége is – folytatta a mentő. – Az Országos Mentőszolgálatnál eltöltött éveim alatt sajnos rengeteg szuicid szándékkal találkoztam, amelyek után sok cselekmény befejezett lett. Szögezzük le, az öngyilkosság nem betegség. A leggyakoribb eset talán a figyelemfelkeltésből következik, de ezeket sohasem szabad félvállról venni, mindig szakemberhez kell fordulni. A halállal végződők lehetnek hirtelen gondolattól vezérelt cselekmények, azokat sajnos lehetetlen kivédeni, de lehetnek hosszasan tervezettek is. Általában mindkét esetben léteznek előjelek, azokat kellene észlelnünk mai, rohanó világunkban. Ezért kérjük mindenkitől, hogy kicsit többet figyeljünk egymásra, a számítógépek mellett az irodákban, kávézásnál az öltözőkben, otthon a közös étkezések, beszélgetések és játékok alkalmával. Kérdezzünk rá a másikra, hogy van, milyen volt a napja, mi történt a munkahelyen, a suliban? Sikerült elintézned, amit megbeszéltünk? Tudom, aprók a jelek, de ha megtörténik a baj, már csak magunkat tudjuk marcangolni, és már késő feltenni a kérdést, hogy miért nem vettünk észre valamit, vagy mit tehettünk volna másképp.