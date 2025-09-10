szeptember 10., szerda

A tapasztalt mentő azt kéri, figyeljünk egymásra!

2 órája

Ma van az öngyilkosság megelőzésének világnapja

Címkék#Baptista Szeretetszolgálat#Öngyilkosság Megelőzés Világnap#HUBA Rescue24#öngyilkosság

Az öngyilkosság megelőzésének világnapját 2003-ban jelölte ki az Öngyilkosság-megelőzési Nemzetközi Szövetség és az Egészségügyi Világszervezet. Azóta minden évben szeptember 10-én igyekeznek a szakemberek külön is felhívni a figyelmet az öngyilkosság veszélyére, a tragédiák elkerülésének lehetséges módjaira.

Tihanyi Tamás

A Baptista Szeretetszolgálat és a HUBA Rescue24 mentőcsapat közös, „A hős benned van” elnevezésű programjának egyik alapgondolata az egymásra való figyelés, segítségnyújtás. Nem akármilyen szakemberek járják a vármegye oktatási intézményeit, vállalatait, rendezvényeit annak érdekében, hogy a lehető legkevesebben váljanak áldozattá. Mindkettőjük az „Év embere” lett hírportálunk szavazásán: Pavelcze László parancsnok Székesfehérvár díszpolgára, Klupács Péter pedig évtizedekig a mentőszolgálat kötelékében dolgozott, tapasztalatainak jó részét ott szerezte.  

Az öngyilkosság megelőzésének világnapja
Klupács Péter és Pavelcze László előadás közben az egyik oktatási intézményben 
Forrás: HUBA Rescue24

– Vegyük észre, ha bármilyen, akár lelki, akár fizikai változás áll be a környezetünkben élőknél – mondta a világnap apropóján a FEOL-nak. – Lássuk meg, ha az iskola- vagy munkatárs sápadt, néha megtántorodik, jobban verejtékezik vagy szótlan, gyakran elgondolkodik és téveszt a feladatainak elvégzése közben, a kérdésekre pedig felületesen válaszol. Nem mesél magáról, a napjáról, a barátairól, a hobbijáról. Csak ül a televízió előtt, gyakrabban nyúl alkohol után, többet dohányzik.

Klupács Péterrel az elmúlt hónapokban történt esetekről beszélgettünk, közöttük felidéztük a tavaly Seregélyes közelében történt tragédiát, majd a szakember leszögezte: mai életünk komoly megfeleléskényszer elé állítja az embereket a munkahelyükön, de néha otthon, a családban is. Baj, ha nem vállaljuk fel a problémáinkat, nem beszéljük meg azokat, csak magunkban őrlődünk és magunk keressük a megoldást. Klupács Péter szerint Magyarországon még mindig szégyen pszichoterápiára járni, segítséget kérni.

Nagyon fontos, hogy minél több diákhoz elérjen a figyelmeztető szó 
Forrás: HUBA Resscue24

– Pedig rengeteg megoldás lenne, krízisvonalak élnek, rendelkezésre állnak terapeuták és ott a gyónás lehetősége is – folytatta a mentő. – Az Országos Mentőszolgálatnál eltöltött éveim alatt sajnos rengeteg szuicid szándékkal találkoztam, amelyek után sok cselekmény befejezett lett. Szögezzük le, az öngyilkosság nem betegség. A leggyakoribb eset talán a figyelemfelkeltésből következik, de ezeket sohasem szabad félvállról venni, mindig szakemberhez kell fordulni. A halállal végződők lehetnek hirtelen gondolattól vezérelt cselekmények, azokat sajnos lehetetlen kivédeni, de lehetnek hosszasan tervezettek is. Általában mindkét esetben léteznek előjelek, azokat kellene észlelnünk mai, rohanó világunkban. Ezért kérjük mindenkitől, hogy kicsit többet figyeljünk egymásra, a számítógépek mellett az irodákban, kávézásnál az öltözőkben, otthon a közös étkezések, beszélgetések és játékok alkalmával. Kérdezzünk rá a másikra, hogy van, milyen volt a napja, mi történt a munkahelyen, a suliban? Sikerült elintézned, amit megbeszéltünk? Tudom, aprók a jelek, de ha megtörténik a baj, már csak magunkat tudjuk marcangolni, és már késő feltenni a kérdést, hogy miért nem vettünk észre valamit, vagy mit tehettünk volna másképp.

Egy évvel ezelőtt történt Seregélyes közelében egy tragédia, amikor egy diáklány vonat elé térdelt  
Forrás: FMH-archív

Klupács Péter és Pavelcze László minden foglalkozás alkalmával azt kéri hallgatóságától, hogy a legkisebb gyanú, rossz gondolat esetén is próbáljanak meg segíteni.

– A legvédtelenebbek és a legnehezebben észlelhetők azok a gyerekek, akiket otthon, vagy az iskolában bántanak, bántalmaznak. Az oktatási intézményekben azt mondjuk, nem árulkodás szólni otthon a szülőnek, vagy az iskolában egy tanárnak, ha valaki bajban lévőnek látszik. Ott kezdődik a segítségnyújtás! Ezt már a gyermekeknek elkezdjük oktatni. Manapság már nem divat munka után együtt maradni, beszélgetni, vagy együtt étkezni, kártyázni, társaságban tölteni az időt. Talán már otthon el kellene kezdenünk a változtatásokat. Egy kicsit fékezni kell az életünk rohanását, meglátni a szépet és a jót. Vigyázzunk egymásra, és ha észleljük a bajt, merjünk segíteni!

Feldolgozhatatlan egy ilyen eset, de egy tavalyi eset után a szülők azt akarták, hogy minél többen okuljanak a történtekből 
Forrás:  FMH-archív

 

 

