Termékvisszahívás

1 órája

Olaj visszahívás: súlyos egészségügyi kockázat miatt léptek

Címkék#termék#Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság#visszahívás#olaj

Egy sokak által használt élelmiszer kapcsán merült fel komoly probléma. Az érintett olaj fogyasztása súlyos egészségügyi kockázatot hordoz, ezért a hatóság haladéktalanul intézkedett.

Feol.hu
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a kifogásolt termékben határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek és ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének voltak kimutathatók. Ezek a vegyületek a növényi olajok finomítása során keletkezhetnek, és vesekárosodást, valamint hosszú távon daganatos megbetegedéseket okozhatnak.

Azonnali intézkedés az olaj visszahívására

A vaol.hu beszámolója szerint a problémás olaj Kínából származott, és egy holland importőrön keresztül jutott el a magyar boltokba. A hazai forgalmazó, a Thaiturizmus Kft., együttműködve a hatósággal, azonnal elindította a visszahívási folyamatot. A vásárlóktól begyűjtik a veszélyes terméket, és a hatóság nyomon követi annak megsemmisítését.

Ide kattintva a vaol.hu cikkében olvasható, hogy pontosan melyik termék került visszahívásra.

 

