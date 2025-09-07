Olaj visszahívás: súlyos egészségügyi kockázat miatt léptek

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a kifogásolt termékben határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek és ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének voltak kimutathatók. Ezek a vegyületek a növényi olajok finomítása során keletkezhetnek, és vesekárosodást, valamint hosszú távon daganatos megbetegedéseket okozhatnak.

Vesekárosodást okozhat ez az olaj

Forrás: Shutterstock

Azonnali intézkedés az olaj visszahívására

A vaol.hu beszámolója szerint a problémás olaj Kínából származott, és egy holland importőrön keresztül jutott el a magyar boltokba. A hazai forgalmazó, a Thaiturizmus Kft., együttműködve a hatósággal, azonnal elindította a visszahívási folyamatot. A vásárlóktól begyűjtik a veszélyes terméket, és a hatóság nyomon követi annak megsemmisítését.

