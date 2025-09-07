1 órája
Olaj visszahívás: súlyos egészségügyi kockázat miatt léptek
Egy sokak által használt élelmiszer kapcsán merült fel komoly probléma. Az érintett olaj fogyasztása súlyos egészségügyi kockázatot hordoz, ezért a hatóság haladéktalanul intézkedett.
Vesekárosodást okozhat ez az olaj
Forrás: Shutterstock
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság közleménye szerint a kifogásolt termékben határérték feletti 3-MCPD, glicidil-észterek és ásványolaj eredetű aromás szénhidrogének voltak kimutathatók. Ezek a vegyületek a növényi olajok finomítása során keletkezhetnek, és vesekárosodást, valamint hosszú távon daganatos megbetegedéseket okozhatnak.
Azonnali intézkedés az olaj visszahívására
A vaol.hu beszámolója szerint a problémás olaj Kínából származott, és egy holland importőrön keresztül jutott el a magyar boltokba. A hazai forgalmazó, a Thaiturizmus Kft., együttműködve a hatósággal, azonnal elindította a visszahívási folyamatot. A vásárlóktól begyűjtik a veszélyes terméket, és a hatóság nyomon követi annak megsemmisítését.
