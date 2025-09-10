Örökös Ökoiskola címet nyert a csóri általános iskola

Az elmúlt évek kitartó, fáradhatatlan munkája meghozta a gyümölcsét idén a Csóri Mátyás Király Általános Iskolának: elnyerték az örökös ökoiskola címet. A magyarországi ökoiskolák fő célkitűzései között szerepel a környezeti nyitottság és a fenntarthatóságra nevelés. A csóri általános iskola Ökoiskola programhoz való csatlakozása óta tanulóik, pedagógusaik és a szülők együtt vállaltak szerepet abban, hogy iskola ne csak a tanulás, hanem a környezetvédelem és a fenntarthatóság példájává is váljon – mondja Cseténé Szabados Amrita Teresa, a Csóri Mátyás Király Általános Iskola igazgatója.

A tanúsítvány az örökös ökoiskola cím elnyeréséről

Forrás: Csóri Mátyás Király Általános Iskola

Kiérdemelték az ökoiskola címet

– Az Örökös Ökoiskola elismerés annak bizonyítéka, hogy az elmúlt években következetesen, kitartóan és közösségben dolgoztunk a környezettudatos szemléletformálásért. Részt vettünk országos és helyi környezetvédelmi akciókban, versenyeken, rendszeresen szerveztünk szelektív hulladékgyűjtést, zöld programokat, faültetést, madárvédelmi és természetismereti foglalkozásokat, van saját kis iskolakertünk is – mondja az intézményvezető, hozzáfűzve, hogy az elmúlt tanévben egy lengyel iskolával megvalósítottak egy közös projektet, amely az egészséges életmódról és a fenntarthatóságról is szólt.

– Együttműködtünk más ökoiskolákkal, megosztottuk tapasztalatainkat, jó gyakorlatainkat és közös programokat is szerveztünk. Állatbarát Iskolaként és Aktív Iskolaként is sok olyan programot szerveztünk az elmúlt években, amelyek szorosan kapcsolódtak ökoiskolai tevékenységünkhöz. Az Örökös Ökoiskola cím elnyerése azt is jelenti, hogy az ökoértékek immár nemcsak projektekben, hanem a mindennapjainkban is jelen vannak: tanórákon, közösségi programokon és az iskola működésében egyaránt. Ugyanakkor ez a díj egyben felelősség is. Célunk, hogy diákjaink olyan szemlélettel lépjenek ki az iskola falai közül, amely a fenntarthatóságot és a természet tiszteletét alapértékként hordozza. Éppen ezért nagy hangsúlyt fektetünk kollégáimmal a példamutatásra, hiszen tudjuk, hogy az a legfontosabb nevelési eszköz. Igyekszünk jó példát mutatni. Köszönjük mindenkinek, – pedagógusoknak, diákoknak, szülőknek és partnereinknek – aki hozzájárult ahhoz, hogy iskolánk elnyerje ezt a rangos címet. Bízunk benne, hogy a jövőben még több közös élményben, környezeti nevelési programban és sikerben osztozhatunk! –mondta el a Feol.hu megkeresésére Cseténé Szabados Amrita Teresa.