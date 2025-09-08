Jön a IV. „Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon” verseny az Óbudai Egyetemen

Az eseményen részt vett Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, Németh Tibor, a Harman Becker Kft. oktatási menedzsere, valamint Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánja. A rendezvényt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Harman Becker Kft. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Kara közösen szervezi, azzal a céllal, hogy a fiatalok – saját ötleteikre és kreativitásukra építve – mérnöki megoldásokat dolgozzanak ki a jövő kihívásaira.

Az Óbudai Egyetem épületében, kimondottan jó hangulatban tartották meg a sajtótájékoztatót. Fotó: Bokányi Zsolt

Mészáros Attila kapta meg elsőként a szót, aki kiemelte:

Székesfehérvár számára stratégiai fontosságú az utánpótlás-nevelés, a műszaki tudományok és a jövő technológiáinak támogatása. Természetesen a város idén is teljes odaszánással támogatja a rendezvényt!

A versenyre az ország minden pontjáról, valamint határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézményekből is várják a jelentkezőket. A verseny kétfordulós: egy online selejtezőből, valamint egy 24 órás élő döntőből áll, melyet 2025. november 14–15. között rendeznek meg a Sóstói Stadionban, Székesfehérváron. Németh Tibor részletesen mutatta be a programot, kiemelve a 30 éves jubileumot, és hozzátette:

Olyan gondolkodásmódot és alkotókészséget szeretnénk támogatni, ami nélkülözhetetlen lesz a jövő mérnökei számára.

A selejtező során a jelentkező csapatoknak egy kétperces kisfilmet kell készíteniük „Egy város 2055-ben” címmel. A filmnek tartalmaznia kell a csapat bemutatkozását, valamint egy jövőbe mutató koncepciót, amely egy megjelölt jövőbeli eszköz műszaki megvalósítását is bemutatja.Györök György hangsúlyozta, hogy mindig örömmel álltak bele ebbe a programba:

Az Alba Regia Kar elkötelezett a gyakorlatorientált oktatás mellett, ez a verseny pedig kiváló példája annak, miként lehet ezt élményszerűvé is tenni.

Györök György Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánja és Németh Tibor, a Harman Becker Kft. oktatási menedzsere. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A döntő során a résztvevők mentorok szakmai támogatásával dolgozhatnak, és minden technikai eszközt biztosítanak számukra. A legjobban teljesítő csapatokat több millió forint értékű JBL nyeremények várják, melyeket a Harman Becker Kft. ajánlott fel. A verseny során értékelt szempontok között szerepel:

a műszaki megoldás kreativitása,

a prototípus működőképessége,

a fenntarthatósági szempontok érvényesülése,

valamint az ötlet társadalmi hasznossága.

A program célja nem csupán egy verseny megrendezése, hanem a tehetséggondozás, az innováció ösztönzése és a fiatalok pályaorientációjának támogatása.