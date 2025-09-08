szeptember 8., hétfő

Sajtótájékoztatón jelentették be!

34 perce

Jön a IV. „Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon” verseny az Óbudai Egyetemen

Címkék#Óbudai Egyetemen#Harman Becker Kft#Székesfehérvár

Hivatalosan is bejelentették a IV. „Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon” ötlet- és prototípusfejlesztő versenyt, amelyet középiskolás diákok és egyetemi hallgatók számára hirdetnek meg. Sajtótájékoztatót tartottak az Óbudai Egyetem Alba Regia Karán.

Bokányi Zsolt
Jön a IV. „Junior Engineers Camp – HARMAN Hackathon” verseny az Óbudai Egyetemen

Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

Az eseményen részt vett Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere, Németh Tibor, a Harman Becker Kft. oktatási menedzsere, valamint Györök György, az Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánja. A rendezvényt Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Harman Becker Kft. és az Óbudai Egyetem Alba Regia Kara közösen szervezi, azzal a céllal, hogy a fiatalok – saját ötleteikre és kreativitásukra építve – mérnöki megoldásokat dolgozzanak ki a jövő kihívásaira.

Óbudai Egyetem
Az Óbudai Egyetem épületében, kimondottan jó hangulatban tartották meg a sajtótájékoztatót. Fotó: Bokányi Zsolt

Mészáros Attila kapta meg elsőként a szót, aki kiemelte: 

Székesfehérvár számára stratégiai fontosságú az utánpótlás-nevelés, a műszaki tudományok és a jövő technológiáinak támogatása. Természetesen a város idén is teljes odaszánással támogatja a rendezvényt!

A versenyre az ország minden pontjáról, valamint határon túli magyar nyelvű felsőoktatási intézményekből is várják a jelentkezőket. A verseny kétfordulós: egy online selejtezőből, valamint egy 24 órás élő döntőből áll, melyet 2025. november 14–15. között rendeznek meg a Sóstói Stadionban, Székesfehérváron. Németh Tibor részletesen mutatta be a programot, kiemelve a 30 éves jubileumot, és hozzátette: 

Olyan gondolkodásmódot és alkotókészséget szeretnénk támogatni, ami nélkülözhetetlen lesz a jövő mérnökei számára.

A selejtező során a jelentkező csapatoknak egy kétperces kisfilmet kell készíteniük „Egy város 2055-ben” címmel. A filmnek tartalmaznia kell a csapat bemutatkozását, valamint egy jövőbe mutató koncepciót, amely egy megjelölt jövőbeli eszköz műszaki megvalósítását is bemutatja.Györök György hangsúlyozta, hogy mindig örömmel álltak bele ebbe a programba: 

Az Alba Regia Kar elkötelezett a gyakorlatorientált oktatás mellett, ez a verseny pedig kiváló példája annak, miként lehet ezt élményszerűvé is tenni.

 

Györök György Óbudai Egyetem Alba Regia Karának dékánja és Németh Tibor, a Harman Becker Kft. oktatási menedzsere. Fotó: Bokányi Zsolt / FMH

A döntő során a résztvevők mentorok szakmai támogatásával dolgozhatnak, és minden technikai eszközt biztosítanak számukra. A legjobban teljesítő csapatokat több millió forint értékű JBL nyeremények várják, melyeket a Harman Becker Kft. ajánlott fel. A verseny során értékelt szempontok között szerepel:

  • a műszaki megoldás kreativitása,
  • a prototípus működőképessége,
  • a fenntarthatósági szempontok érvényesülése,
  • valamint az ötlet társadalmi hasznossága.

A program célja nem csupán egy verseny megrendezése, hanem a tehetséggondozás, az innováció ösztönzése és a fiatalok pályaorientációjának támogatása.

Az Óbudai Egyetem hallgatóin kívül is hívogatnak! 

  • Középiskolás diákcsapatok (3–4 fő, 9–13. évfolyam)
  • Egyetemi hallgatói csapatok (3–4 fő, alap- vagy mesterképzéses hallgatók)

A jelentkezés határideje: 2025. október 26., péntek, 23:59 A döntőbe 6 középiskolás és 8 egyetemi csapat jut be, akik a helyszínen, 24 óra alatt egy újonnan kihirdetett műszaki kihívásra dolgoznak ki működő prototípust.

 

 

 

