Kormányinfó

1 órája

Visszamenőleg is jár a kiegészítő nyugdíjemelés

Visszamenőleg is jár a kiegészítő emelés a nyugdíjas infláció alapján. A kormány már a nyugdíjemelés pontos összegét is közzétette.

Feol.hu

A kormány friss bejelentése szerint a nyugdíjemelés mértékét a nyugdíjas infláció határozza meg, amely idén 4,8 % lett. Ez alapján 1,6 %-os kiegészítő emelést kell a kormánynak fizetnie a nyugdíjasoknak visszamenőleg. Ez azt jelenti, hogy minden jogosult átlagosan 51 155 forint egyszeri kifizetésre számíthat.

A nyugdíjemelés mértékét is meghatározták
Fotó: FMH/Archív

A nyugdíjemelés kifizetése nem egy részletben várható

A kifizetés két részletben történik: átlagosan 47 200 forint a novemberi nyugdíjjal érkezik, a fennmaradó összeget pedig a decemberi 13. havi nyugdíjjal kapják meg az érintettek.

 

 

