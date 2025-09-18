Nagy akciókkal készülnek az áruházak a nyugdíjasoknak

További több ezer forintot spórolhatnak a nyugdíjasok azokkal az akciókkal, amelyekkel a nagyáruházak álltak elő a szeptember 15-ig kézbesítésre kerülő nyugdíjas-utalványokhoz kapcsolódóan. A Lidl, az Aldi és a Tesco is olyan akciókat jelentett be, melyeket a nyugdíjasok számára kiküldött élelmiszer-utalványokkal lehet igénybe venni.

A nyugdíjas-utalványra mintegy 2,5 millióan jogosultak

Forrás: Shutterstock.hu

Bolti akciók a nyugdíjas-utalvány mellé

A nyugdíjasoknak járó, egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány szemet szúrt a nagyáruházaknak is, akiknek nem mindegy, hová térnek be a potenciális újabb vásárlóik, hogy elköltsék az utalvány összegét, vagy tán azon felül is bevásároljanak. A nagyobb áruházláncok már meg is hirdették azokat az akciókat, amelyekkel az idősebbek járhatnak jól.