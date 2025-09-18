szeptember 18., csütörtök

Élelmiszer-utalvány

1 órája

Nagy akciókkal készülnek az áruházak a nyugdíjasoknak

Harmincezer forintos élelmiszer-utalványt kapnak a nyugdíjasok szeptember 15-ig. A nyugdíjas-utalvány mellett a boltok további akciói tehetik még olcsóbbá a bevásárlást a nyugdíjasok számára, nagy áruházláncok sorra jelentik be a pluszkedvezményeket.

Feol.hu
Forrás: Origó

További több ezer forintot spórolhatnak a nyugdíjasok azokkal az akciókkal, amelyekkel a nagyáruházak álltak elő a szeptember 15-ig kézbesítésre kerülő nyugdíjas-utalványokhoz kapcsolódóan. A Lidl, az Aldi és a Tesco is olyan akciókat jelentett be, melyeket a nyugdíjasok számára kiküldött élelmiszer-utalványokkal lehet igénybe venni.

A nagyobb áruházak akciókkal egészítik ki a nyugdíjas-utalványt
A nyugdíjas-utalványra mintegy 2,5 millióan jogosultak
Forrás: Shutterstock.hu

Bolti akciók a nyugdíjas-utalvány mellé

A nyugdíjasoknak járó, egyszeri 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány szemet szúrt a nagyáruházaknak is, akiknek nem mindegy, hová térnek be a potenciális újabb vásárlóik, hogy elköltsék az utalvány összegét, vagy tán azon felül is bevásároljanak. A nagyobb áruházláncok már meg is hirdették azokat az akciókat, amelyekkel az idősebbek járhatnak jól. 

  • Az Aldi 1000 forintos kupont ad azoknak a vásárlóknak, akik legalább 8 ezer forintért vásárolnak, és a fizetéshez akár részben nyugdíjas élelmiszer-utalványt használnak fel. 
  • A Lidl legalább 5 ezer forintnyi utalvány felhasználása után 500 forintos kupont ad, amelyet akár hatszor is igénybe vehetnek a nyugdíjasok, így összesen 3 ezer forinttal nőhet a keretük. A Lidl Plus applikációval pedig egy újabb 500 forintos digitális kupon lehet a miénk, amelyet a megszerzéstől számított egy héten belül 5 ezer forint feletti vásárlásnál lehet felhasználni.
  • A Tesco sajátos ötlettel állt elő: a 30 ezer forintos élelmiszer-utalványra jogosultak 10 százalék kedvezményt kapnak, az elköltött összeg után pedig további 5 százalékos kupont kapnak, amit bármire felhasználhatnak. A Tesco akciója az év végéig tart.
  • A Spar ötezer forintos vásárlás felett 500 forintos kupont ad a nyugdíjasoknak, amit év végéig lehet beváltani.

 

