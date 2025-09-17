35 perce
Szilvalekvár, lecsó és fánk – így ünnepel a Városi Piac szeptember 19-én
Lecsó- és szilvalekvárfőzés, fánksütés és kisállatbemutató is lesz szeptember 19-én a székesfehérvári piacon, amely idén is csatlakozik a Nyitott Piacok Napjához. Bemutatókkal, kézműves és háztáji termékekkel várják az érdeklődőket.
A Vásárcsarnokok és Piacok Együttműködési Fóruma idén is megrendezi a III. Nyitott Piacok Napját, amelyhez szeptember 19-én, pénteken a Székesfehérvári Városi Piac is csatlakozik. A Nyitott Piacok Napjának idei programjai a piac mint találkozási pont tematika köré szerveződnek, középpontban a lecsóval és alapanyagaival.
„A Városi Piacon reggel szeptember 19-én, 9.00 és 17.00 óra között számos programmal, bemutatókkal várják az érdeklődőket. Lesz lecsó- és szilvalekvárfőzés, fánksütés és kisállatbemutató. Különböző kézműves és háztáji termékeket, többek között mustot, bort, sajtot, füstöltárut, valamint különböző friss zöldségeket és gyümölcsöket is megkóstolhatnak a piacra kilátogatók. A kézműves vásár keretében kipróbálhatják a kosárfonást, az ékszerkészítést, a kerámiafestést, a virágdíszkészítés, a horgolást és az akvarellfestést is” – tájékoztatott az ÖKK.
