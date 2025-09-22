3 órája
Titkok a falak között - ahol a nőnevelés története életre kelt + fotók
Kevés város mondhatja el magáról, hogy egy főpap vagyonából, házából és bátor álmából született meg az első alapítványi iskola. A nőnevelés története Székesfehérváron dráma, áldozat és meglepő fordulatok láncolata lett, amelynek emlékei ma is élnek a városban.
Az 1850-es években, amikor a fiúk számára már megnyílt a ciszterci gimnázium, a lányok jórészt otthon tanultak, ha tanulhattak egyáltalán. Ekkor állt elő Farkas Ferenc nagyprépost azzal a tervvel, hogy saját vagyonából és házából nyit lányok számára iskolát - ezzel kezdődött el a nőnevelés története Székesfehérváron. A város hálásan fogadta, a császár pedig nemcsak jóváhagyta az alapítást, hanem 1857-es látogatásakor személyesen helyezte el az alapkövet.
Nőnevelés története - dráma, álmok és szerzetesnők
A kezdet azonban nem volt zökkenőmentes. 1860-ban világi tanítók indították el az oktatást, de a tanoda mindössze egy évig működött. Amikor az alapító 1864-ben meghalt, sokan attól tartottak, hogy vele együtt az álom is eltemetődik. Ehelyett a szatmári irgalmas nővérek érkezése új életet lehelt az intézetbe, és az elemi tanoda hamarosan hat osztállyal és száz feletti diáklétszámmal működött tovább a 19. századi iskola.
A falak, amelyek titkokat őriznek
A nőnevelés története itt több volt, mint puszta iskolaalapítás: társadalmi változást indított el. Egy város falai közül kiemelték a lányokat a tudatlanság árnyékából, és olyan lehetőséget adtak nekik, amely addig szinte elképzelhetetlen volt. A régi kápolna falán ma is ott a márványtábla, amely az alapítás emlékét hirdeti, de talán még erősebben mesélnek a 30-as években készült Fortepan-fotók. A fekete-fehér képeken diákok és nővérek mindennapjai elevenednek meg - arcok, amelyek egy letűnt kor nőnevelésének világát idézik.
Ki volt Farkas Ferenc?
- Nagyprépostként a székesfehérvári székeskáptalan vezetője volt a 19. század közepén.
- Saját házát, kertjét és 30 ezer forintját ajánlotta fel az új intézmény létrehozására, ami abban a korban kiemelkedően nagy vagyon volt.
- Az uralkodó elleni 1853-as merénylet után a császár iránti hűségét is kifejezte, ezért kérte, hogy az iskola a Ferenc József Nőnevelő Intézet nevet kapja.
- Végrendeletében kikötötte, hogy halála után az intézet mindenképpen nyíljon meg, és szerzetesnők vezessék.
- 1864. március 11-én hunyt el, de még ugyanabban az évben valóra vált álma: az intézet megnyitotta kapuit a szatmári irgalmas nővérek irányításával.
Mi maradt mára?
A levéltári anyagok szerint az intézmény már az első években meghatározó szerepet töltött be Székesfehérvár oktatásában. A százával tanuló lányokból tanítónők, családanyák és a város szellemi életét formáló nők lettek. A nőnevelés története itt nemcsak iskolatörténet, hanem egy egész közösség jövőjének alakítása volt.
Székesfehérváron egykor egyetlen ember döntése írta át a jövőt: pénzét, házát és hitét adta azért, hogy a lányok is tanulhassanak. Gondoljunk bele mi lett volna, ha nincs Farkas Ferenc? Ha nincs a császár jóváhagyása? Ha nem érkeznek a szerzetesnők? Akkor ma talán csak egy elfeledett álomról beszélhetnénk, nem pedig egy várostörténeti fordulópontról.
Íme galériánk - ahol arcok, falak és emlékek mesélnek a múlt titkairól
Nőnevelés története - titkok a falak közöttFotók: Fortepan