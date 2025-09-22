Titkok a falak között - ahol a nőnevelés története életre kelt + fotók

Az 1850-es években, amikor a fiúk számára már megnyílt a ciszterci gimnázium, a lányok jórészt otthon tanultak, ha tanulhattak egyáltalán. Ekkor állt elő Farkas Ferenc nagyprépost azzal a tervvel, hogy saját vagyonából és házából nyit lányok számára iskolát - ezzel kezdődött el a nőnevelés története Székesfehérváron. A város hálásan fogadta, a császár pedig nemcsak jóváhagyta az alapítást, hanem 1857-es látogatásakor személyesen helyezte el az alapkövet.

Nőnevelés története – az irgalmas nővérek érkezése új fejezetet nyitott.

Forrás: Fortepan/Székely Márton

Nőnevelés története - dráma, álmok és szerzetesnők

A kezdet azonban nem volt zökkenőmentes. 1860-ban világi tanítók indították el az oktatást, de a tanoda mindössze egy évig működött. Amikor az alapító 1864-ben meghalt, sokan attól tartottak, hogy vele együtt az álom is eltemetődik. Ehelyett a szatmári irgalmas nővérek érkezése új életet lehelt az intézetbe, és az elemi tanoda hamarosan hat osztállyal és száz feletti diáklétszámmal működött tovább a 19. századi iskola.

A falak, amelyek titkokat őriznek

A nőnevelés története itt több volt, mint puszta iskolaalapítás: társadalmi változást indított el. Egy város falai közül kiemelték a lányokat a tudatlanság árnyékából, és olyan lehetőséget adtak nekik, amely addig szinte elképzelhetetlen volt. A régi kápolna falán ma is ott a márványtábla, amely az alapítás emlékét hirdeti, de talán még erősebben mesélnek a 30-as években készült Fortepan-fotók. A fekete-fehér képeken diákok és nővérek mindennapjai elevenednek meg - arcok, amelyek egy letűnt kor nőnevelésének világát idézik.