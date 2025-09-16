szeptember 16., kedd

Nemzetközi siker

45 perce

Nemzetközi különdíjjal tért haza a Vox Mirabilis Kamarakórus Szerbiából

Kiemelkedő nemzetközi sikert aratott a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus: az 59. Mokranjac Nemzetközi Kórusversenyen a kortárs zene legjobb interpretációjáért járó különdíjjal ismerték el az együttest.

Feol.hu

Szeptember 12-e és 14-e között zajlott Szerbia egyik legrangosabb kórusversenye, az immár 59. alkalommal megrendezett Mokranjac Nemzetközi Kórusverseny. A fesztivál névadója, Stevan Stojanović Mokranjac a szerb zene legnagyobb alakja, akinek művei ma is meghatározzák az ország zenei életét.

Forrás: Vox Mirabilis

A verseny döntőjébe hat kiváló kórus jutott be Ausztriából, Norvégiából, a Boszniai Szerb Köztársaságból, Szlovéniából, Magyarországról és Szerbiából. A zsűri - Dr. Sonja Marinković professzor, prof. Sašo Tatarčevski karmester és Dr. Dimitrije Golemović etnomuzikológus, zeneszerző elnökletével – rendkívül szoros mezőnyből választotta ki a díjazottakat.

Forrás: Vox Mirabilis

Bár az idei első díjat a szerb „Jedinstvo” kórus kapta, a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus is jelentős elismeréssel térhetett haza: a kortárs zene legsikeresebb interpretációjáért járó különdíjat nyerték el Zemlényi Katica vezényletével.

Forrás: Vox Mirabilis

„Ez a díj különleges örömmel tölt el minket, büszkén áll majd kórusunk vitrinjében, és emlékeztetni fog arra a sikerre, amelyet ebben a nagyon szoros mezőnyben elértünk. Fantasztikus élmény volt számunkra, hogy Negotinban, Mokranjac szülővárosában bemutatkozhattunk a fesztivál közönségének, akik kitörő tapssal fogadták kórusunk műsorát” – mondta el Zemlényi Katica, a kórus művészeti vezetője.

 

