Nemzetközi különdíjjal tért haza a Vox Mirabilis Kamarakórus Szerbiából

Szeptember 12-e és 14-e között zajlott Szerbia egyik legrangosabb kórusversenye, az immár 59. alkalommal megrendezett Mokranjac Nemzetközi Kórusverseny. A fesztivál névadója, Stevan Stojanović Mokranjac a szerb zene legnagyobb alakja, akinek művei ma is meghatározzák az ország zenei életét.

A verseny döntőjébe hat kiváló kórus jutott be Ausztriából, Norvégiából, a Boszniai Szerb Köztársaságból, Szlovéniából, Magyarországról és Szerbiából. A zsűri - Dr. Sonja Marinković professzor, prof. Sašo Tatarčevski karmester és Dr. Dimitrije Golemović etnomuzikológus, zeneszerző elnökletével – rendkívül szoros mezőnyből választotta ki a díjazottakat.

Bár az idei első díjat a szerb „Jedinstvo” kórus kapta, a székesfehérvári Vox Mirabilis Kamarakórus is jelentős elismeréssel térhetett haza: a kortárs zene legsikeresebb interpretációjáért járó különdíjat nyerték el Zemlényi Katica vezényletével.

„Ez a díj különleges örömmel tölt el minket, büszkén áll majd kórusunk vitrinjében, és emlékeztetni fog arra a sikerre, amelyet ebben a nagyon szoros mezőnyben elértünk. Fantasztikus élmény volt számunkra, hogy Negotinban, Mokranjac szülővárosában bemutatkozhattunk a fesztivál közönségének, akik kitörő tapssal fogadták kórusunk műsorát” – mondta el Zemlényi Katica, a kórus művészeti vezetője.