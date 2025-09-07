szeptember 7., vasárnap

Nemzetiségi ifjúsági találkozó a Velencei-tó partján

1 órája

A valódi kapcsolatoké és közösségeké legyen a jövő!

Címkék#Velencei-tó#Soltész Miklós#kultúra

A kormány támogatásával 2016 óta évente rendeznek nemzetiségi ifjúsági találkozót, amelynek célja egy olyan esemény biztosítása, amelynek során a hazánkban élő nemzetiségek fiataljai megoszthatják egymással tapasztalataikat, ismerkedhetnek, az együtt eltöltött tartalmas időben, egy hosszú hétvégén felkészülhetnek a jövőbeni együttműködésre. A találkozót szombaton délután meglátogatta az agárdi Sport Hotelben Soltész Miklós, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára.

Tihanyi Tamás

 – Az elmúlt tíz-tizenöt év során sok mindent meg tudtunk tenni a nemzetiségek érdekében – fogalmazott köszöntőjében az államtitkár. – Ebben benne van az önkormányzatiság, az oktatás, a kultúra, a civil szervezetek és az egyházak támogatása, legyen az katolikus, ortodox, evangélikus, vagy más olyan vallás, amely egy-egy nemzetiséghez köthető. És benne vagytok ti, fiatalok! Ezért külön köszönetet akarok mondani nektek, de a munkatársaimnak is, akik díjazás nélkül hétvégék sokaságát fordították arra, hogy számotokra közösséget teremtsenek. Mert nem csak ezt az egy alkalmat szervezték meg, a tizedik ifjúsági találkozót, voltak például nemzetiségi sporthétvégék is.

2016 óta évente rendeznek nemzetiségi ifjúsági találkozót
Fotó: Nagy Norbert
Fotó: Nagy Norbert

Soltész Miklós kijelentette, ezek az alkalmak nem csak erősítik a nemzetiségek közötti kapcsolatot, erősítik a megmaradást is.

– Szeretném külön megköszönni nektek, hogy ezt az üzenetet tovább adjátok, mert rajtatok múlik a jövő – folytatta a politikus, majd általánosságban is szólt mai fiatalokhoz. – Egyik oldalról óriási lehetőség nyílt az életetekben, hiszen sokkal könnyebben utaztok és tanultok külföldön, mint azt 20, vagy 50 évvel ezelőtt tehettétek volna. De másik oldalról – amikor igazán nagy elhatározásokat kell hozni az életben –, a ti nemzedéketek nehezebb feladat előtt áll. Sok minden van, ami az életeteket elképesztő módon befolyásolja. Arra biztatlak titeket, hogy a személyes kapcsolatokat, a valódi közösségeket erősítsétek. A ti jövőtökről van szó, hiszen a döntéseitek már nem az én életemet változtatja meg, hiszen én már nagypapa vagyok. Próbáljatok közösségben, nemzetben, nemzetiségben gondolkodni, hiszen óriási érték van bennetek – nyelvben, táncban, zenében, és a kultúra más területein. Rajtatok múlik a jövő!

Nemzetiségi ifjúsági találkozó a Velencei-tó partján

Fotók: Nagy Norbert

Szombaton délután más programok mellett levetítették azt a filmet is, amely a magyarországi horvát fiatalok zarándokútján készült Medugorjéban, ahová elkísérte az ifjakat és együtt imádkozott a fiatalokkal Soltész Miklós államtitkár. Ezen a hétvégén egyébként tizenegy magyarországi nemzetiség fiatal képviselője jött el Agárdra: szlovének, szlovákok, lengyelek, románok, ruszinok, görögök, horvátok, szerbek, ukránok, bolgárok, németek. Csak két etnikai kisebbség ifjú képviselői, a romák és az örmények hiányoztak a Velencei-tó partjáról, ahol a remények szerint minden jelenlévőnek szép jövőt ígért szombaton este a lemenő Nap szépsége.

