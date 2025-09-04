Nemzetiségek hetét tartották a Deák Technikumban (galéria)

A NUR örmény együttes mini koncertjével indult a Deák a Nemzetiségek nyomában című projekthét utolsó napja a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában. A szeptember 2. és 4. között zajló projekthéten a diákok Székesfehérvár nemzetiségi önkormányzatainak együttműködésével és támogatásával ismerkedhettek meg a nemzetiségek hagyományaival: zenéikkel, ételeikkel, táncaikkal, népviseletükkel.

Nemzetiségek táncaival is megismerkedhettek az iskola tanulói a projekthét során

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A projekthét elején az iskola 25 résztvevő osztálya között sorsolták ki, hogy az egyes osztályok mely nemzetiségekkel fognak foglalkozni a hét során. Elsőként egy, az általuk húzott nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk közösen, majd egy-egy paravánon elkészíteni a nemzetiségeket bemutató kis kiállításokat. Ezekhez a nemzetiségi önkormányzatoktól is érkeztek eszközök, kiegészítők, így például népviseletek. Ezért aztán a diákok által összeállított bemutató paravánok minden várakozást felülmúltak, rendkívül precíz és színvonalas munkát végeztek a fiatalok.

Kulináris élmények a nemzetiségek konyháiból

Mindeközben a tankonyhán már forrt a víz, gyúrták a tésztát – a diákok gőzerővel dolgoztak a nemzetiségek hagyományos ételein,

az ukrán borscson és feketeáfonyás varenyikin,

a sváb savanyú tojáson, melyhez forrázott gombóc és diós linzer is járt,

a roma lecsón és darás tésztán,

valamint a görög muszakán és a fügés bureken.

Az ételkészítés másnap is folytatódott, ekkor az örmény harissa és gata, valamint a lengyel uborkaleves és a sernyi került terítékre.

Nemzetiségi ízek bűvöletében

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ki lesz a legügyesebb?

A nemzetiségekről tanultakat aztán az osztályok prezentációk formájában be is mutatták egymásnak, sőt, a nemzetiségekhez kapcsolódó teszteket is kitöltöttek, abban a reményben, hogy elnyerhetik a Prezentáció mesterei, illetve a projekthét során kiosztásra kerülő valamely díj egyikét, amelyeket a nemzetiségek képviselőiből és az iskola pedagógusaiból álló zsűri ítélt oda az arra érdemeseknek. A paravánok rendezéséért a Dizájn és kreativitás díjat lehetett elnyerni, míg az ételek készítői a Tálalás mesterei címet érdemelhették ki.