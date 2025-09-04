56 perce
Nemzetiségek hetét tartották a Deák Technikumban (galéria)
A Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola „Deák a Nemzetiségek nyomában” címmel tematikus projekthetet tartott. A rendezvény utolsó napján a diákok többek közt a roma, a görög és a német nemzetiségek táncaival, ételeivel ismerkedtek meg testközelből.
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap
A NUR örmény együttes mini koncertjével indult a Deák a Nemzetiségek nyomában című projekthét utolsó napja a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában. A szeptember 2. és 4. között zajló projekthéten a diákok Székesfehérvár nemzetiségi önkormányzatainak együttműködésével és támogatásával ismerkedhettek meg a nemzetiségek hagyományaival: zenéikkel, ételeikkel, táncaikkal, népviseletükkel.
A projekthét elején az iskola 25 résztvevő osztálya között sorsolták ki, hogy az egyes osztályok mely nemzetiségekkel fognak foglalkozni a hét során. Elsőként egy, az általuk húzott nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk közösen, majd egy-egy paravánon elkészíteni a nemzetiségeket bemutató kis kiállításokat. Ezekhez a nemzetiségi önkormányzatoktól is érkeztek eszközök, kiegészítők, így például népviseletek. Ezért aztán a diákok által összeállított bemutató paravánok minden várakozást felülmúltak, rendkívül precíz és színvonalas munkát végeztek a fiatalok.
Kulináris élmények a nemzetiségek konyháiból
Mindeközben a tankonyhán már forrt a víz, gyúrták a tésztát – a diákok gőzerővel dolgoztak a nemzetiségek hagyományos ételein,
- az ukrán borscson és feketeáfonyás varenyikin,
- a sváb savanyú tojáson, melyhez forrázott gombóc és diós linzer is járt,
- a roma lecsón és darás tésztán,
- valamint a görög muszakán és a fügés bureken.
Az ételkészítés másnap is folytatódott, ekkor az örmény harissa és gata, valamint a lengyel uborkaleves és a sernyi került terítékre.
Ki lesz a legügyesebb?
A nemzetiségekről tanultakat aztán az osztályok prezentációk formájában be is mutatták egymásnak, sőt, a nemzetiségekhez kapcsolódó teszteket is kitöltöttek, abban a reményben, hogy elnyerhetik a Prezentáció mesterei, illetve a projekthét során kiosztásra kerülő valamely díj egyikét, amelyeket a nemzetiségek képviselőiből és az iskola pedagógusaiból álló zsűri ítélt oda az arra érdemeseknek. A paravánok rendezéséért a Dizájn és kreativitás díjat lehetett elnyerni, míg az ételek készítői a Tálalás mesterei címet érdemelhették ki.
Deák Technikum Nemzetiségek HeteFotók: Nagy Norbert / FMH
Új tanulási formát jelenteken a projekthetek
A projekthetet roma és örmény zenekarok mini koncertjei, tánctanulás és nemzetiségi divatbemutató zárta. Az iskola minden évben tart projekthetet, mindig más-más témát választva. A tavalyi Deák a világ körül projekthéten a fiatalok az egyes országokkal ismerkedhettek meg, melyhez akkor is segítséget nyújtottak a nemzetiségi önkormányzatok, így született az ötlet, hogy idén legyen a nemzetiségeké a főszerep – mondta el Bánfalvi Róbert, a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola igazgatója, hozzáfűzve, hogy a projekthetek végén mindig megkérdezik a diákokat, hogy érezték magukat, s mit tanultak a hét során. – A projekthetek egyik célja az, hogy megismertesse a diákokat azzal, hogy a tanórai kereteken túl létezik másféle tanulás is. Az önálló kutatómunka, a megfigyelés és a csapatmunka rendkívül hatásos tanulási formák, amelyek egyben bátorítják is a diákokat arra, hogy merjenek együtt gondolkodni. Ennek nem lehet akadálya sem az, hogy valaki kilencedikes, míg a másik már felsőbb osztályos, vagy az, hogy az egyik cukrásznak tanul, míg a másik kereskedőnek – fogalmazott az iskola igazgatója.
Összefogás a nemzetiségek között – együttműködési megállapodást kötöttek Székesfehérváron
Felsőoktatás: Székesfehérvár egyetemei a közös tanévnyitón (galéria)