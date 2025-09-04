szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

23°
+30
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Projekthét

56 perce

Nemzetiségek hetét tartották a Deák Technikumban (galéria)

Címkék#Deák a Nemzetiségek nyomában#projekthét#Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola#nemzetiség

A Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola „Deák a Nemzetiségek nyomában” címmel tematikus projekthetet tartott. A rendezvény utolsó napján a diákok többek közt a roma, a görög és a német nemzetiségek táncaival, ételeivel ismerkedtek meg testközelből.

Gombor Lili
Nemzetiségek hetét tartották a Deák Technikumban (galéria)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A NUR örmény együttes mini koncertjével indult a Deák a Nemzetiségek nyomában című projekthét utolsó napja a Székesfehérvári SZC Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskolában. A szeptember 2. és 4. között zajló projekthéten a diákok Székesfehérvár nemzetiségi önkormányzatainak együttműködésével és támogatásával ismerkedhettek meg a nemzetiségek hagyományaival: zenéikkel, ételeikkel, táncaikkal, népviseletükkel

A nemzetiségekről szólt a Deák Technikum projekthete
Nemzetiségek táncaival is megismerkedhettek az iskola tanulói a projekthét során
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A projekthét elején az iskola 25 résztvevő osztálya között sorsolták ki, hogy az egyes osztályok mely nemzetiségekkel fognak foglalkozni a hét során. Elsőként egy, az általuk húzott nemzetiségekkel kapcsolatos feladatokat kellett megoldaniuk közösen, majd egy-egy paravánon elkészíteni a nemzetiségeket bemutató kis kiállításokat. Ezekhez a nemzetiségi önkormányzatoktól is érkeztek eszközök, kiegészítők, így például népviseletek. Ezért aztán a diákok által összeállított bemutató paravánok minden várakozást felülmúltak, rendkívül precíz és színvonalas munkát végeztek a fiatalok.

Kulináris élmények a nemzetiségek konyháiból

Mindeközben a tankonyhán már forrt a víz, gyúrták a tésztát – a diákok gőzerővel dolgoztak a nemzetiségek hagyományos ételein, 

  • az ukrán borscson és feketeáfonyás varenyikin, 
  • a sváb savanyú tojáson, melyhez forrázott gombóc és diós linzer is járt,
  • a roma lecsón és darás tésztán,
  • valamint a görög muszakán és a fügés bureken.

Az ételkészítés másnap is folytatódott, ekkor az örmény harissa és gata, valamint a lengyel uborkaleves és a sernyi került terítékre.

Nemzetiségi ízek bűvöletében
Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Ki lesz a legügyesebb?

A nemzetiségekről tanultakat aztán az osztályok prezentációk formájában be is mutatták egymásnak, sőt, a nemzetiségekhez kapcsolódó teszteket is kitöltöttek, abban a reményben, hogy elnyerhetik a Prezentáció mesterei, illetve a projekthét során kiosztásra kerülő valamely díj egyikét, amelyeket a nemzetiségek képviselőiből és az iskola pedagógusaiból álló zsűri ítélt oda az arra érdemeseknek. A paravánok rendezéséért a Dizájn és kreativitás díjat lehetett elnyerni, míg az ételek készítői a Tálalás mesterei címet érdemelhették ki.

Deák Technikum Nemzetiségek Hete

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Új tanulási formát jelenteken a projekthetek

A projekthetet roma és örmény zenekarok mini koncertjei, tánctanulás és nemzetiségi divatbemutató zárta. Az iskola minden évben tart projekthetet, mindig más-más témát választva. A tavalyi Deák a világ körül projekthéten a fiatalok az egyes országokkal ismerkedhettek meg, melyhez akkor is segítséget nyújtottak a nemzetiségi önkormányzatok, így született az ötlet, hogy idén legyen a nemzetiségeké a főszerep – mondta el Bánfalvi Róbert, a Deák Ferenc Technikum és Szakképző Iskola igazgatója, hozzáfűzve, hogy a projekthetek végén mindig megkérdezik a diákokat, hogy érezték magukat, s mit tanultak a hét során.  – A projekthetek egyik célja az, hogy megismertesse a diákokat azzal, hogy a tanórai kereteken túl létezik másféle tanulás is. Az önálló kutatómunka, a megfigyelés és a csapatmunka rendkívül hatásos tanulási formák, amelyek egyben bátorítják is a diákokat arra, hogy merjenek együtt gondolkodni. Ennek nem lehet akadálya sem az, hogy valaki kilencedikes, míg a másik már felsőbb osztályos, vagy az, hogy az egyik cukrásznak tanul, míg a másik kereskedőnek – fogalmazott az iskola igazgatója.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu