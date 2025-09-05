szeptember 5., péntek

LőrincViktor névnap

29°
+33
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pihenő nap

1 órája

Negyedik alkalommal várta a dolgozókat a Grundfos Piknik (galéria)

Címkék#piknik#Mészáros Attila#Grundfos

A Grundfos Magyarország Gyártó Kft. két székesfehérvári gyárának dolgozóinak tartott pikniket szeptember 5-én, pénteken a Bregyó Sportközpontban.

Déri Brenda
Negyedik alkalommal várta a dolgozókat a Grundfos Piknik (galéria)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Főzőversennyel és számos kötetlen programmal várta a munkavállalókat a Grundfos Piknik, ahol a pénteki nap munka helyett a kikapcsolódásról és a csapatépítésről szólt. 

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A program kezdetén a két gyár igazgatója, Filep Zoltán és Farkas Gábor köszöntötte a résztvevőket. Elmondták, az immáron negyedik alkalommal megrendezésre kerülő esemény remek lehetőség arra, hogy a dolgozók jobban megismerjék egymást. Ezt követően Mészáros Attila alpolgármester is szólt néhány szót.

– A Grundfos az egész országnak, beleértve Székesfehérvárnak is egy jelentős egysége. Nagyon örülünk, hogy helyet és lehetőséget biztosíthatunk, hogy a dolgozók egy kicsit kiszakadjanak a mindennapokból és más környezetben találkozzanak – hangzott el.

A programok igen szerteágazók voltak, a tehénfejtéstől kezdve a szelfiboxon át egészen a kaszinóig.

Grundfos piknik

Fotók: Nagy Norbert - FMH


 


 


 


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu