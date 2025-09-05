Negyedik alkalommal várta a dolgozókat a Grundfos Piknik (galéria)

Főzőversennyel és számos kötetlen programmal várta a munkavállalókat a Grundfos Piknik, ahol a pénteki nap munka helyett a kikapcsolódásról és a csapatépítésről szólt.

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

A program kezdetén a két gyár igazgatója, Filep Zoltán és Farkas Gábor köszöntötte a résztvevőket. Elmondták, az immáron negyedik alkalommal megrendezésre kerülő esemény remek lehetőség arra, hogy a dolgozók jobban megismerjék egymást. Ezt követően Mészáros Attila alpolgármester is szólt néhány szót.

– A Grundfos az egész országnak, beleértve Székesfehérvárnak is egy jelentős egysége. Nagyon örülünk, hogy helyet és lehetőséget biztosíthatunk, hogy a dolgozók egy kicsit kiszakadjanak a mindennapokból és más környezetben találkozzanak – hangzott el.

A programok igen szerteágazók voltak, a tehénfejtéstől kezdve a szelfiboxon át egészen a kaszinóig.