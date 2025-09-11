szeptember 11., csütörtök

Tisztelgés Székelyföld múltja előtt

48 perce

Négy napos út, a történelem bűvöletében

Címkék#Székelyföld#emlék#világháború#Honvédség és Társadalom Baráti Kör

Nem szeptember végén, de annak az elején, ötödikén autóbuszra szállt a Honvédség és Társadalom Baráti Kör küldöttsége, hogy az előttük álló négy napban Erdélyben és Székelyföldön Kegyeleti úton tisztelegjen az 1848-1849-es szabadságharc hősei, a világháború mártírjai emléke előtt és persze Petőfi nyomában is járjon. és fejet hajtson a lánglelkű költő sírjánál.

Silye Sándor
Négy napos út, a történelem bűvöletében

Forrás: FMH

A társasággal tartott Székesfehérvár kiváló építésze, közéleti embere, Igari Antal is, aki nagy építészeti, művészettörténeti és történelmi tárgyi tudással rendelkezve öntötte az ismereteket mindenki örömére az autóbuszon, illetve a helyszíneken. Elsőként Aradon állt meg a 29 fős együttes, a szabadságharc mártír hősei emlékművénél, ahol 13 főtiszt fizetett életével a magyarok szabadságáért. A csapattal tartott hat középiskolás, két leány, és négy fiú, akik vagy a HTBK tagjai, vagy sokat tesznek az ifjúság munkáját segítve a szervezetben. Ők helyezték el a megemlékezés koszorúját, mint ahogy tették azt valamennyi helyszínen, ahol a fehérváriak koszorúztak.

Folytatta útját a küldöttség, Marosillye volt a következő célpont, ahol Bethlen Gábor született és az ő hajdani várát, kastélyát őrizte meg a pusztulástól Böjte Csaba a magyar állammal közösen. Igari Antal szavait, a koszorúzást követően a „magos Déva vára” falai között lépdelve Kőműves Kelemen szelleme kísértett, a hatalmas sziklákból épült vár lenyűgöző élményt jelentett. Ezután Piskibe mentünk, ahol Bem apó és honvédjei győztes harca mentette meg Erdélyt. Épül, és rövidesen átadásra kerül az emlékmű, amelynek építéséhez gyűjtésével a Honvédség és Társadalom Baráti Kör is hozzájárult. A fehérvári ifjak e helyen is elhelyezték a koszorút. Dr. Görög István, a szervezet elnökhelyettese mutatta meg a híd maradványait, amelyen oda-vissza jártak hajdan a seregek, éppen a harc alakulásának megfelelően, de végül diadalmaskodtak a magyarok, nehéz harc, sok emberáldozatot követő napok után. Megnéztük a földet, ahol sejthetően a tömegsír földjei fedik, óvják a harc elesettjeinek tetemét.

A Csernakeresztúron töltött éjszakát követően újra falták a busz surranó kerekei a kilométereket, Keresd volt az első megálló, ahol ki más, mint Bethlen Gábor kastélyában járhattunk. E helyet is Böjte Csaba alapítványa mentette látogathatóvá. A kastély gondnokai végig kalauzolták a társaságot mindkét szárny szobáin, termein és mondták azt, amit tudni illik. Fehéregyházán az út mellett Petőfi Sándornak állított emléket a múlt, mert a történelem kutatásai alapján sejthetően itt temették el a költőt, aki a segesvári csatában esett el. A fiatalok közreműködésével a tisztelet koszorúja itt is a helyére került. Farkaslakán Tamási Áron munkássága előtti főhajtást követően az új helyszín, Korond egy másfajta élményt adott. A székely építészet szépsége mellett a korondi fazekasok, népművészek alkotásai jelentették a káprázatot. Utána megérkeztünk Gyergyószentmiklósra, a következő két éjszaka „otthonába”.

Vasárnap reggel a busz élesen kanyargó szerpentineken pördült, fordult a Békás szoros felé. A szoros előtt a busz megállt, a társaság gyalog tette meg a lefelé vezető 1,2 kilométeres utat, megcsodálva a sebesen rohanó patakot, a sziklákat, a melyek bátran kapaszkodtak az ég felé. A Gyilkos-tónál a Szent István emlékmű is megkapta a koszorúját Igari Antal szavai után.

Forrás: FMH

A délutáni programot a Kegyeleti út fő célja jelentette. A Gac-hegy oldalában ünnepséget rendeztek, a II. világháborúban e helyen életüket veszített 159 fiatal székesfehérvári katonára emlékezve. Jöttek huszárok, népviseletbe öltözött idős, fiatal emberek, sőt még kisebb gyerekek is. A város polgármestere, Nagy Zoltán meghatóan kedves szavait követően az ünnepségen beszélt még Zungert Balázs csíkszeredai főkonzulátus beosztott, valamint a HTBK nevében dr. Görög István elnökhelyettes. Végül sorban tették le koszorúikat a megemlékezők, a többi között Magyarország konzulja és Székesfehérvár, a Honvédség és Társadalom Baráti Kör nevében dr. Görög István, Sajner Gyula, mindezt a fehérvári fiatalok kíséretében.

Másnap már haza indult a busz, a Tordai hasadékot bámulva Igari Antal mesélt a legendáról és a valóságról. Torockón a majd órányi pihenő alatt a székely építészet gyöngyszemét jelentő település központjában a gyönyörű fehér házak, és a magasba nyújtózkodó Székelykő természeti szépsége nyűgözött le mindenkit.

Végül több, mint 800 kilométeres út után megérkeztünk Székesfehérvárra. Haza. Onnan, a helyről, amelyek valamikor szintén a hazát jelentették.  

 

