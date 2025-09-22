Ne csak nézz, láss is!

Hosszú vonatút áll előttem, unottan süppedek az ülésbe, s bámulok kifelé az ablakon, nézem a tájat, melyet annyiszor láttam már. Nem reménykedem semmi újban, s tán magam is elhiszem, hogy ismerek már minden fát és házat ott, ahol a sínek futnak. Látom a szántóföldeket, őzeket, de mindez oly egyhangú, s oly ismerős, hogy az ember ilyenkor már nem is töpreng semmin sem, csak néz előre. S ahogy így nézek, látni kezdek: egyszerre aprólékosan mérem végig az elsuhanó fákat, szinte látom magam előtt törzsük barázdáit, a terebélyes lombkoronát és a mélyre ereszkedő gyökérzetet. Elképzelem, amint felveszi a talajból a nedvességet, amellyel aztán új rügy fakad. S egyszerre úgy nézek arra, ami eddig megszokott szürke kép volt csupán, mint egy gyermek, aki először lát: elveszem az élet hihetetlen komplexitásában, azon gondolkodva, hogyan lehetséges mindez, s az unalom helyét a csodálat veszi át.