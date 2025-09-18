Elhunyt Nagy Tibor

Egy héttel 63. születésnapja előtt szívinfarktust kapott Nagy Tibor. Hiába szállították előbb a váci, majd a Honvédkórházba, az életét már nem tudták megmenteni.

Nagy Tibor

Fotó: Mirkó István

Nagy Tibor a hetvenes években kezdte meg pályafutását. Bár az Újpesti Dózsában nevelkedett, karrierje nagy részét Vácon töltötte, ahol 1986 és 2000 között összesen 352 élvonalbeli mérkőzésen lépett pályára. Csapatkapitánya volt az 1993–1994-es legendás váci bajnokcsapatnak, visszavonulása után is többször edzősködött a klubnál.

A magyar válogatottban Mészöly Kálmán irányítása alatt debütálhatott 1991-ben. Összesen 17 alkalommal viselhette a címeres mezt a védőként és középpályásként is bevethető játékos.

Martonvásári időszakában is győzni akarásra, alázatos játékra ösztönözte tanítványait, és akármennyire próbálta szellemiségét átadni játékosainak sajnos falakba ütközött, így a következő idényben már nem itt folytatta munkáját.