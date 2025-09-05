Nagy munkálatok zajlanak a Duna melletti településen

Rácalmáson a visszatérő gondok orvoslása érdekében az önkormányzat úgy döntött, hogy modern, zárt csapadékvíz-elvezető rendszert építtet a közben, ezzel megszüntetve a nyitott árok által okozott kellemetlenségeket. A kivitelezési munkálatok már megkezdődtek, és a tervek szerint október végéig be is fejeződnek. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon biztosítsa a vízelvezetés hatékonyságát, és csökkentse a rendszeres karbantartási igényt.

Októberre elkészülnek a tervek szerint! Fotó: Az önkormányzat

Az építkezés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és kisebb kellemetlenségekre lehet számítani, azonban az önkormányzat arra kéri a környékbelieket, hogy türelemmel viseljék a munkálatokkal járó átmeneti nehézségeket. A beruházás része annak a hosszabb távú önkormányzati stratégiának, amely a városrészek infrastruktúrájának korszerűsítését és az élhetőség javítását tűzte ki célul. A Kamilla közben történő fejlesztés nemcsak praktikus, de esztétikai szempontból is jelentős előrelépést hoz majd.