42 perce
Nagy munkálatok zajlanak a Duna melletti településen
A Kamilla köz lakói számára hosszú évek óta problémát jelentett a nyitott árok karbantartása és annak következményei, különösen csapadékos időszakokban.
Fotó: Az önkormányzat
Rácalmáson a visszatérő gondok orvoslása érdekében az önkormányzat úgy döntött, hogy modern, zárt csapadékvíz-elvezető rendszert építtet a közben, ezzel megszüntetve a nyitott árok által okozott kellemetlenségeket. A kivitelezési munkálatok már megkezdődtek, és a tervek szerint október végéig be is fejeződnek. A fejlesztés célja, hogy hosszú távon biztosítsa a vízelvezetés hatékonyságát, és csökkentse a rendszeres karbantartási igényt.
Az építkezés ideje alatt ideiglenes forgalomkorlátozásokra és kisebb kellemetlenségekre lehet számítani, azonban az önkormányzat arra kéri a környékbelieket, hogy türelemmel viseljék a munkálatokkal járó átmeneti nehézségeket. A beruházás része annak a hosszabb távú önkormányzati stratégiának, amely a városrészek infrastruktúrájának korszerűsítését és az élhetőség javítását tűzte ki célul. A Kamilla közben történő fejlesztés nemcsak praktikus, de esztétikai szempontból is jelentős előrelépést hoz majd.