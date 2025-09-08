38 perce
Nagy Feró fellépésével lett igazán emlékezetes a falunap
Az eső sem szegte kedvét a falunap résztvevőinek. A programok percre pontosan zajlottak, a közönség pedig a nap fénypontjaként Nagy Feró fellépését élvezhette.
Az eső ellenére a szervezők és a közönség is kitartott szombaton Daruszentmiklóson, így minden műsorszámot sikerült megtartani. A Faluparkban vidám hangulat uralkodott, a fellépők és a vendégek együtt teremtettek ünnepi légkört — írta a duol.hu. Nagy Feró fellépése igazi jutalom volt a kitartó közönség számára.
Nagy Feró elvarázsolta a közönséget
A közönség legjobban a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere, Nagy Feró érkezését várta. Bár zenekar nélkül állt színpadra, a rocklegenda jelenléte és előadása önmagában is elég volt a fergeteges hangulathoz. Feró a fellépés előtt rövid interjút is adott, amiben többek között beszélt arról, hogy örül a vidéki közönség szeretetének, és hogy a négy unokája is ösztönzi a folyamatos munkára. Humorral fűszerezve osztotta meg gondolatait a mai zenei trendekről, a saját pályájáról és arról, hogy új dalok is készülnek. A teljes interjú itt olvashatja!