Nagy Feró fellépésével lett igazán emlékezetes a falunap

Az eső ellenére a szervezők és a közönség is kitartott szombaton Daruszentmiklóson, így minden műsorszámot sikerült megtartani. A Faluparkban vidám hangulat uralkodott, a fellépők és a vendégek együtt teremtettek ünnepi légkört — írta a duol.hu. Nagy Feró fellépése igazi jutalom volt a kitartó közönség számára.

A daruszentmiklósi falunap legjobban várt fellépője Nagy Feró volt

Fotó: Balogh Tamás

Nagy Feró elvarázsolta a közönséget

A közönség legjobban a Beatrice és az Ős-Bikini frontembere, Nagy Feró érkezését várta. Bár zenekar nélkül állt színpadra, a rocklegenda jelenléte és előadása önmagában is elég volt a fergeteges hangulathoz. Feró a fellépés előtt rövid interjút is adott, amiben többek között beszélt arról, hogy örül a vidéki közönség szeretetének, és hogy a négy unokája is ösztönzi a folyamatos munkára. Humorral fűszerezve osztotta meg gondolatait a mai zenei trendekről, a saját pályájáról és arról, hogy új dalok is készülnek. A teljes interjú itt olvashatja!