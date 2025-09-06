Múzeumi programok

Az ősz ajándékai: gyógynövénygyűjtő túra

Herbarius program. Az ősz ajándékai. Gyógynövénygyűjtő túra szeptember 7-én, vasárnap Pátkán. A túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő.

Itt az ősz, és lassan színesbe öltözik a természet. A galagonyatermések is kezdenek „izzani”. A résztvevők a kirándulás során nemcsak gyönyörködhetnek a tájban, hanem terméseket is szedhetnek, illetve gyógynövényeket gyűjthetnek: például komlót, zsályát, galajféléket, csalánt, útifűveket, mezei zsurlót, lómentát – és természetesen mindent, amit az erdő, mező kínál. Közben megfigyelhető a növények sokfélesége, és beszélgetni lehet gyógyhatásaikról is.

Megközelítés egyénileg autóval, vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 11-es kocsiállásáról 8.30-kor induló buszjárattal. Találkozó 9 órakor a pátkai elágazásnál lévő benzinkútnál, majd a résztvevők onnan mennek tovább a víztározóhoz.

Érdemes hozni vágóeszközt, kiskosarat, lenvászon táskát vagy papírzacskót, a kóstolóhoz pedig poharat. A program kb. déli 12 óráig tart majd.

A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben, vagy telefonon, az alábbi címeken, számokon: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.

A program időjárásfüggő, célszerű a túra előtt tájékozódni a megadott elérhetőségeken.

Indítsa a hetet a múzeumban!

Indítsa a hetet szeptember 8-án, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.

A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).

A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt

A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt. Időszaki kiállítás Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokban (Fő utca 6.).