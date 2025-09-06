2 órája
Múzeumi programok
Gyógynövénygyűjtő túra – Indítsa a hetet a múzeumban! – A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt – A múzeum római kőtárának legújabb szerzeményei – Bogozzuk ki együtt! – Nyárbúcsúztató hangverseny… – A Szent István Király Múzeum programjaiból csemegéztünk.
Az ősz ajándékai: gyógynövénygyűjtő túra
Herbarius program. Az ősz ajándékai. Gyógynövénygyűjtő túra szeptember 7-én, vasárnap Pátkán. A túravezető Lencsés Rita gyógynövényszakértő.
Itt az ősz, és lassan színesbe öltözik a természet. A galagonyatermések is kezdenek „izzani”. A résztvevők a kirándulás során nemcsak gyönyörködhetnek a tájban, hanem terméseket is szedhetnek, illetve gyógynövényeket gyűjthetnek: például komlót, zsályát, galajféléket, csalánt, útifűveket, mezei zsurlót, lómentát – és természetesen mindent, amit az erdő, mező kínál. Közben megfigyelhető a növények sokfélesége, és beszélgetni lehet gyógyhatásaikról is.
Megközelítés egyénileg autóval, vagy a székesfehérvári buszpályaudvar 11-es kocsiállásáról 8.30-kor induló buszjárattal. Találkozó 9 órakor a pátkai elágazásnál lévő benzinkútnál, majd a résztvevők onnan mennek tovább a víztározóhoz.
Érdemes hozni vágóeszközt, kiskosarat, lenvászon táskát vagy papírzacskót, a kóstolóhoz pedig poharat. A program kb. déli 12 óráig tart majd.
A tervezhetőség érdekében előzetes bejelentkezés szükséges e-mailben, vagy telefonon, az alábbi címeken, számokon: [email protected], 06-70-338-6173; [email protected], 06-30-296-6480.
A program időjárásfüggő, célszerű a túra előtt tájékozódni a megadott elérhetőségeken.
Indítsa a hetet a múzeumban!
Indítsa a hetet szeptember 8-án, hétfőn 15.30 és 17 órakor a múzeumban! Tárlatvezetés Székesfehérváron, a Csók István Képtárban (Bartók Béla tér 1.) Izinger Katalin kurátorral az Egy múzeum tekintete című, a Szent István Király Múzeum első 150 évét bemutató kiállításban.
A tárlatvezetések a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehetők igénybe. A tárlatvezetés időtartama körülbelül 90 perc. A kiállítóterek korlátozott befogadóképessége miatt előzetes regisztráció szükséges legkésőbb a tárlatvezetés napján 12 óráig ([email protected]).
A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt
A hónap tárgya: Rovásírásos orsókarika és ólomkereszt. Időszaki kiállítás Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokban (Fő utca 6.).
A múzeum régészei 2021-ben fedeztek fel egy avar kori temetőt Csákberény Arató-szérűn, melynek azóta is folynak a feltárásai. A temető 138. sírjából, egy felnőtt nő maradványai mellől előkerült különleges leleteket tekinthet most meg a nagyközönség szeptember 9-étől.
A kiállítás megtekinthető szeptember 28-áig, keddtől vasárnapig 10 és 18 óra között. A belépés díjtalan.
A múzeum római kőtárának legújabb szerzeményei
A Szent István Király Múzeum római kőtárának legújabb szerzeményei címmel Agócs Nándor tudományos titkár tart előadást szeptember 9-én, kedden 17 órakor Székesfehérváron, a múzeum Országzászló téri kiállítóhelyén. Az előadás az Egy múzeum tekintete – A Szent István Király Múzeum első 150 éve című kiállítás kísérőrendezvénye.
A mai Fejér vármegye területéről jelenleg 800-nál is több római kori kőfaragvány ismert, közülük mintegy 270 kőemléket a Szent István Király Múzeum őriz. Ezáltal az egyik legjelentősebb hazai gyűjteménynek minősül, mely évről évre újabb faragványokkal gyarapodik. A többnyire töredékesen előkerülő emlékek olykor valódi talányt jelentenek, és közel 2000 éve várják megfejtésüket. (A belépés díjtalan.)
Bogozzuk ki együtt!
Bogozzuk ki együtt! Szabóné Szűts Angéla művészetterapeuta alkotással egybekötött, művészetterápiás elemekkel átszőtt önismereti foglalkozást tart felnőtteknek szeptember 10-én, szerdán 14 és 17 óra között Hager Ritta Via Lucis – Belső fény című kiállításában. Helyszín: Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpont (Székesfehérvár, Várkörút 32.).
Feladatok vagy vágyak? Kötelesség vagy választás? Megfelelés vagy belső késztetés? Mi vezet? Merre megy az utam? Bogozzuk ki együtt az összekuszálódott szálakat Hager Ritta textiltervező iparművész alkotásainak segítségével.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges a
[email protected] email címen. A foglalkozáson való részvétel a kiállításra megváltott érvényes jeggyel vehető igénybe.
Nyárbúcsúztató hangverseny
Nyárbúcsúztató hangverseny – az Alba Regia Vegyes Kar koncertje Kneifel Imre karnagy vezetésével szeptember 12-én, pénteken 18 órakor Székesfehérváron, a Szent István Király Múzeum Rendházának fogadócsarnokában.
A koncerten változatos, könnyed és lírai kórusművek hangzanak el, a többi között reneszánsz mesterek, romantikus zeneszerzők és 20. századi komponisták művei. A programban szerepelnek madrigálok, szerenádok, valamint spirituális hangvételű darabok is – így a közönség egy sokszínű, hangulatában gazdag zenei élményre számíthat. (A belépés díjtalan.)