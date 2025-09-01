Pórul járhat, ha régi autója van: brutális sarc jöhet az EU-tól

Társalapunk a vaol.hu azt részletezi, hogy a műszaki vizsga díja már 2025 februárjában jelentősen emelkedett, amikor a hatósági díj a korábbi 16 000 forintról 26 700 forintra nőtt. Ezt a díjat a vizsgabázis által felszámított, hasonló nagyságrendű vizsgadíj egészíti ki, ami a munkadíjat, a gépek, műszerek és szoftverek használatát fedezi. Így egy alap személyautó esetében a teljes költség 46-54 ezer forint körül alakul, ami sokaknak jelentős kiadást jelent.

Elképesztő mit terveznek. Ha ezt meglépik, akkor duplájára drágulhat a műszaki vizsga.

Forrás: Bencsik Ádám

A Magyar Nemzet pedig arról is ír, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint a tíz évnél idősebb járműveknek évente kellene műszaki vizsgán és emissziós ellenőrzésen átesniük. Ezzel a lépéssel a közúti biztonságot és a levegő minőségét kívánják javítani. Azonban az ötlet jelentős terhet róna a szerényebb jövedelműekre. Egy szlovákiai példa is jól mutatja, hogy az intézkedés a vizsgadíjak megduplázásához vezethet, ami a 85 eurós díjat akár 170 euróra is emelheti.