3 órája
Pórul járhat, ha régi autója van: brutális sarc jöhet az EU-tól
Az autótulajdonosok számára már így sem aprópénz a jármű fenntartása. Az emelkedő üzemanyag- és alkatrészárak mellett egyre gyakrabban merül fel a műszaki vizsga szigorításának és gyakoriságának kérdése, ami komoly aggodalmat vált ki a magyar autósok körében. Ráadásul az Európai Bizottság javaslata már ott van az asztalon. Mutatjuk a részleteket.
Társalapunk a vaol.hu azt részletezi, hogy a műszaki vizsga díja már 2025 februárjában jelentősen emelkedett, amikor a hatósági díj a korábbi 16 000 forintról 26 700 forintra nőtt. Ezt a díjat a vizsgabázis által felszámított, hasonló nagyságrendű vizsgadíj egészíti ki, ami a munkadíjat, a gépek, műszerek és szoftverek használatát fedezi. Így egy alap személyautó esetében a teljes költség 46-54 ezer forint körül alakul, ami sokaknak jelentős kiadást jelent.
A Magyar Nemzet pedig arról is ír, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint a tíz évnél idősebb járműveknek évente kellene műszaki vizsgán és emissziós ellenőrzésen átesniük. Ezzel a lépéssel a közúti biztonságot és a levegő minőségét kívánják javítani. Azonban az ötlet jelentős terhet róna a szerényebb jövedelműekre. Egy szlovákiai példa is jól mutatja, hogy az intézkedés a vizsgadíjak megduplázásához vezethet, ami a 85 eurós díjat akár 170 euróra is emelheti.
Brüsszel intézkedik, és ennek a magyar autósok nagy része nagyon nem fog örülni
A műszaki vizsga javaslatnak magyarok nagy elszenvedői lehetnek
Magyarországon, ahol az autópark átlagéletkora meghaladja a 16 évet, ez a javaslat különösen komoly problémákat okozna, nagyban megnehezítené a családok életét. Nem véletlen, hogy a magyar Kormány már júniusban jelezte ellenvetését a tervezettel szemben. A Magyar Autóklub Közép-Dunántúl Regionális Szervezetének elnöke, Farkas Károly szerint a javaslat nem szakmai alapú, és a jelenlegi kétéves vizsgaciklus teljesen megfelelő. A kemma.hu-nak elárulta, Helyette a közúti ellenőrzések fokozását tartaná indokoltabbnak.
A balesetmentes közlekedés alapfeltétele a kifogástalan műszaki állapotú jármű