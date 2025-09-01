szeptember 1., hétfő

EgonEgyed névnap

26°
+25
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műszaki vizsga

3 órája

Pórul járhat, ha régi autója van: brutális sarc jöhet az EU-tól

Címkék#vizsgadíj#Európai Bizottság#Magyarország#EU#műszaki vizsga#javaslat

​Az autótulajdonosok számára már így sem aprópénz a jármű fenntartása. Az emelkedő üzemanyag- és alkatrészárak mellett egyre gyakrabban merül fel a műszaki vizsga szigorításának és gyakoriságának kérdése, ami komoly aggodalmat vált ki a magyar autósok körében. Ráadásul az Európai Bizottság javaslata már ott van az asztalon. Mutatjuk a részleteket.

Feol.hu

Társalapunk a vaol.hu azt részletezi, hogy a műszaki vizsga díja már 2025 februárjában jelentősen emelkedett, amikor a hatósági díj a korábbi 16 000 forintról 26 700 forintra nőtt. Ezt a díjat a vizsgabázis által felszámított, hasonló nagyságrendű vizsgadíj egészíti ki, ami a munkadíjat, a gépek, műszerek és szoftverek használatát fedezi. Így egy alap személyautó esetében a teljes költség 46-54 ezer forint körül alakul, ami sokaknak jelentős kiadást jelent.

Brutális sarc jöhet az EU-tól: a műszaki vizsga szigorítását és gyakoribbá tételét helyezték kilátásba, amely nagyban megnehezítené a magyar családok életét.
Elképesztő mit terveznek. Ha ezt meglépik, akkor duplájára drágulhat a műszaki vizsga. 
Forrás: Bencsik Ádám

A Magyar Nemzet pedig arról is ír, hogy az Európai Bizottság javaslata szerint a tíz évnél idősebb járműveknek évente kellene műszaki vizsgán és emissziós ellenőrzésen átesniük. Ezzel a lépéssel a közúti biztonságot és a levegő minőségét kívánják javítani. Azonban az ötlet jelentős terhet róna a szerényebb jövedelműekre. Egy szlovákiai példa is jól mutatja, hogy az intézkedés a vizsgadíjak megduplázásához vezethet, ami a 85 eurós díjat akár 170 euróra is emelheti.

A műszaki vizsga javaslatnak magyarok nagy elszenvedői lehetnek

​Magyarországon, ahol az autópark átlagéletkora meghaladja a 16 évet, ez a javaslat különösen komoly problémákat okozna, nagyban megnehezítené a családok életét. Nem véletlen, hogy a magyar Kormány már júniusban jelezte ellenvetését a tervezettel szemben. A Magyar Autóklub Közép-Dunántúl Regionális Szervezetének elnöke, Farkas Károly szerint a javaslat nem szakmai alapú, és a jelenlegi kétéves vizsgaciklus teljesen megfelelő. A kemma.hu-nak elárulta, Helyette a közúti ellenőrzések fokozását tartaná indokoltabbnak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu