Ezért kerül 26 ezer forintba a személyautók műszaki vizsgája

Mennyibe kerül egy műszaki vizsga? Idén február elsejétől 16 290 forintról 26 700 forintra emelkedett a normál személyautóknál (M1) a kötelező műszaki vizsga díja. Azonban ekkor még ki kell fizetnünk az adott autószerelő műhelyt is, ahol a szemrevételezés történik, így általában 40 és 50 ezer forint között szokott kerülni a két évente kötelező vizsgálat.

Sok autósnak már rutinmvelet a műszaki vizsga.

Fotó: Veres Autó

Ezeket a dolgokat ellenőrzik egy műszaki vizsga során

Első lépésben a vizsgabiztos ellenőrzi az autó okmányait, ezen belül hogy az a jármű érkezett-e be ténylegesen, amelynek a papírjai itt vannak. Forgalmi engedélyből ellenőrzik a motorszámot, és a szélvédő azonosító jeleit. Illetve, hogy van-e érvényes biztosítás az autón. Ha mindent rendben talált, megkezdődik az autó gyakorlati átvizsgálása.

Elsőként az autót felemelik, és az alját nézik át. Itt a legfontosabb, hogy a gömbfejek ne lógjanak, és a futómű gumialkatrészei ne legyenek kiszakadva, elhasználódva. Minden gömbfejet, gumiszilentet, porvédő gumit ellenőriznek. Ezután a gépjármű kipufogóját veszik szemügyre. Fontos, hogy a kipufogórendszer ne legyen nagyon rozsdás, és nem szivároghat a kipufogógáz. Ha lyukas vagy kifúj a kipufogó, akkor a műszaki vizsga bukással végződik. Majd ellenőrzik az autó folyadékszintjeit. Olajpára, illetve minimális olajfolyás esetén még nem bukik meg az autó, viszont szemmel látható erős szivárgásnál igen.

Ezt követően következik az autó külsejének szemügyre vételezése. Itt többek között az autó szélvédőjének állapotát veszik gorcső alá, amennyiben bármilyen repedés, vagy sérülés található rajta, az autó azonnal megbukik. A hiedelemmel ellentétben a karosszéria vizsgálatánál nem probléma ha található rozsda az autón, azonban ha a korrodált részt kis erőhatással át lehet lyukasztani, szintén elhasal a gépjármű a vizsgán.

Majd következik az autó utastere. Itt az biztonsági övek, ülések, és a légzsákok állapotát mérik fel. Az öveknek feszesen kell tartaniuk, az ülések nem mozoghatnak, a légzsákoknak pedig sértetlen állapotban kell lenniük. Valamint a műszerfal sem mutathat légzsák hibát.