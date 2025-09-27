szeptember 27., szombat

A Trabantos, aki szembe ment a forgalommal

Címkék#múlt#M7-es autópálya#Trabant#lecsófesztivál#baleset#Fejér Megyei Hírlap#Székesfehérvár

Elképesztő esetről és meglepő győztesről szóltak a hírek több évtizede. Nemcsak manapság történnek hihetetlen dolgok, de a múltban is.

Feol.hu
A Trabantos, aki szembe ment a forgalommal

Illusztráció: Gondolt egyet és megfordult a Trabantjával az autópályán.

Forrás: Karner Miklós - Retro Mobil

Az évforduló arra biztat, hogy az ember kutassa a régi, a múlt emlékeit, visszapergesse az évtizedeket. Az újságíró ilyenkor szokta elővenni a szerkesztőségi archívum féltve őrzött köteteit. Mit rejt vajon a Fejér Megyei Hírlap arcanuma, s miről vallanak az évtizedek alatt törékeny sárgává lett újságlapok?

Titkos feljegyzések, esetek, amik a múltban is címlapra kerültek volna: szembe a forgalommal, megtartották az első székesfehérvári Lecsófesztivált.
Titkos feljegyzések, esetek, amik a múltban is címlapra kerültek volna
Forrás:  Illusztráció / Shutterstock

Múlt: Szembe a forgalommal

Angyali jelenlét, velük voltak az égiek... Elképesztő esetről számolt be a Hírlap 30 éve. Az M7-esen történt eset nagy megdöbbenést váltott ki a megyében és azon kívül is.

Az M7-es autópályán történt tegnap baleset, a 65-ös kilométerkőnél, tudtuk meg a mentőktől. Egy férfi Trabantjával tartott Budapest felől Balaton irányába, amikor meggondolta magát, visszafordult és ugyanabban a sávban folytatta útját vissza, Pest felé. Pár kilométer után nekiütközött egy szabályosan közlekedő gépkocsinak. A két sofőr könnyebben megsérült.

Nem lecsókirályt, hanem királynőt ünnepeltek

20 évvel ezelőtt először rendezték meg a székesfehérvári Lecsófesztivált. A Nagyszerű hangulatú rendezvényről, így számolt be a Hírlap, ahol a klasszikus lecsó varázsolta el a zsűrit. Bár a három hölgyből álló csapat - Szabó Lászlóné, Tőkéné László Ágnes és Tőke Ágnes - először főzött lecsót bográcsban, nagyszerűre sikeredett, ezt bizonyította a zsűri értékelése is. 

Az otthon már bevált, klasszikus ízeket kedveljük, ezért döntöttünk a hagyományos lecsó mellett. A házi sonka zsíros részét levágtuk, s azon pirítottuk meg a vöröshagyma egy részét, azt megsóztuk, hogy sűrű levet engedjen. Erre fokozatosan tettük rá a maradék hagymát, majd a karikára vágott paprikát és a felkockázott sonkát. Miután megpuhult a paprika, rátettük a lehéjazott paradicsomot, s végül a fűszereket. Őrölt borssal, köménymaggal, majoránnával és pirospaprikával ízesítettük, s beledobtunk egy darab erős paprikát is, hogy csipetnyit csípős legyen. A paradicsom vadságát, savanykás ízvilágát, kevés cukorral ellensúlyoztuk 

– mondta a három hölgyből álló nyertes csapat 2005-ben.

 

