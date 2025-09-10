Megérkezett a várva várt MR-berendezés a dunaújvárosi kórházba

Már korábban beszámoltunk arról, hogy félmilliárd forintos fejlesztés zajlik a dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórházban: saját forrásból valósul meg annak a mesterséges intelligenciával támogatott MR-berendezésnek a telepítése, amely gyorsabb, pontosabb vizsgálatokat tesz lehetővé, és jelentős előrelépést hoz a diagnosztikai ellátásban. Mint ismeretes, a beruházás része annak az országos programnak, amelyben több tucat CT- és MR-készüléket telepítenek az elkövetkező években, összesen 22 milliárd forint értékben.

A legfrissebb hírt Mészáros Lajos országgyűlési képviselő osztotta meg közösségi oldalán: „Megérkezett városunkba a várva várt MRI gép, amely új korszakot nyit a helyi egészségügyi ellátásban. Ez a modern diagnosztikai eszköz nemcsak a betegek gyorsabb és pontosabb vizsgálatát teszi lehetővé, hanem jelentősen megkönnyíti a mindennapokat is, hiszen Dunaújvárosban és a térségben élőknek ezentúl nem kell más városokba utazniuk egy-egy vizsgálatért” – fogalmazott a politikus.

A képviselő külön köszönetet mondott a kormány támogatásáért, amelynek segítségével a fejlesztés megvalósulhatott. Az új berendezés a tervek szerint már az év végére munkába állhat, jelentősen javítva ezzel a dunaújvárosiak és a környékbeliek egészségügyi ellátását.