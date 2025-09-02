szeptember 2., kedd

Sztárok, humor és királynők

1 órája

Móri Bornapok: Kiderült, kik lesznek a legnagyobb fellépők (galéria)

Már csak egy hónap van hátra, ezért érdemes utánanézni, milyen programokat is tartogat az október. A Móri Bornapokon számos kulturális, illetve zenei és sportesemény lesz, amire érdemes rákeresni. Idén borkirálynő választás is lesz, amire már várják a jelentkezőket.

Feol.hu
Móri Bornapok: Kiderült, kik lesznek a legnagyobb fellépők (galéria)

Forrás: FMH-archív

Ahogy arról korábban is hírt adtunk, a Móri Bornapok október 2. és 5. között zajlik majd több helyszínen.

móri bornapok
Móri Bornapok: Kiderült, kik lesznek a legnagyobb fellépők
Forrás:  FMH-archív

Számtalan program már az első napon

Csütörtökön borkirálynő választás lesz, de befut majd sokak kedvence, a MÁV Rail Tours nosztalgiagőzöse is Mór város vasútállomására. Ugyanezen a napon, 20 órakor a régi mozi épületében önálló esttel jelentkezik Kőhalmi Zoltán humorista. A népzenei és néptánc fesztiválon számos néptáncegyüttes és népi zenekar is fellép, de országosan ünnepelt sztárok is lesznek a Kapucinus téren felállított színpadon.

Talány, ki lesz pénteken a Móri Bornapok színpadán

A péntek esti koncert főszereplője még nem publikus, így nem lehet tudni, hogy a Bohemian Brass Band térzenéje után ki áll majd a színpadra.

Szombaton több neves előadó váltja egymást a nagyszínpadon, így például láthatjuk és hallhatjuk azt a zenei kavalkádot, amit Ferenczi György és legendás zenekara, az 1ső Pesti Rackák hoznak magukkal. Ők 17 órától lépnek fel, olyan repertoárral, mely Petőfitől Hendrix-ig terjed.

Őket, egy Monday Poetry által biztosított térzenés szünet után, 20:30-kor Rúzsa Magdi váltja, akit a közönség már jól ismer Móron, hiszen műár korábban is volt fellépő a Móri Bornapokon.

Forrás:  FMH-archív 

Vasárnap is megtelik a színpad és a nézőtér

Vasárnap délután egy világszínvonalú Queen-élménnyel melegíthetünk az esti nagykoncertre. Este fél hétkor áll a közönség elé a Don't Stop The Queen. A formáció egy nemzetközileg is elismert tribute zenekar, akik már 7 országban és 2 kontinensen arattak sikert. A Móri Bornapok programja itt még bőven nem ér véget, hiszen 20:30-kor fellép a Magna Cum Laude. Az 1999-ben ismertté vált gyulai zenekar koncertjén nem csak a legnagyobb slágereket, közönségkedvenceket énekelhetjük együtt az együttessel, ugyanis felcsendülnek majd ritkán hallott dalok is.

Archív képeken a móri bornapok

Fotók: Galéria: Nagy Norbert

 

