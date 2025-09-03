Móri Bornapok: A kiváltságos királynő jelentkezőket keres

Gruber Nóra 2018 októberében lett a Móri borvidék és Mór város borkirálynője. Kezdetben évente, majd kétévente választottak borkirálynőt a Móri Bornapok első napján, ám a 2018-as kiválasztott hosszabbítást kapott.

A 2018-as Móri Bornapok első napján megválasztott Gruber Nóra három éven át maradt a trónon. Azóta két utódja is volt, de a borkirálynő az borkirálynő marad Fotó: Nédó Géza / Fejér Megyei Hírlap

A Móri Bornapok után indult életem legintenzívebb időszaka

– Kiváltságos voltam, ugyanis én 3 éven keresztül képviseltem hivatalosan a Móri borvidéket. Plusz az "előzetes", hiszen udvarhölgy is lehettem, borkirálynőségem előtt 2 évig. Életem eddigi legintenzívebb időszaka volt az az öt év, és ennek nincs vége utána sem.

Lányok, ha jelentkeztek borkirálynőválasztásra, készüljetek fel, hogy onnantól kezdve örökké egy közösség tagjaivá váltok. Ide fogtok tartozni, a borvidék történetének részei lesztek. Ha már nem regnáltok, ugyanúgy szívesen látnak titeket itt-ott "óborkirálynőként", vendégként, mert te akkor is a Móri borvidék borkirálynője maradsz – buzdít minden érdeklődőt Gruber Nóra közösségi oldalán.