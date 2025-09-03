szeptember 3., szerda

Ahogy királynők között illik

52 perce

Móri Bornapok: A kiváltságos királynő jelentkezőket keres

Címkék#Móri borvidék#Gruber Nóra#Móri Bornapok#borkirálynő

Gruber Nóra a leghosszabb ideig regnáló királynője volt a Móri borvidéknek. Az egy hónap múlva kezdődő Móri Bornapokon új borkirálynőt avatnak, ám előbb szükség van bátor, tanulni kedvelő hölgyekre, akik megküzdenek majd a koronáért. A kiváltságos királynő most jelentkezőket keres.

Palocsai Jenő
Móri Bornapok: A kiváltságos királynő jelentkezőket keres

Forrás: FMH-archív

Gruber Nóra 2018 októberében lett a Móri borvidék és Mór város borkirálynője. Kezdetben évente, majd kétévente választottak borkirálynőt a Móri Bornapok első napján, ám a 2018-as kiválasztott hosszabbítást kapott.

A 2018-as Móri Bornapok első napján megválasztott Gruber Nóra három éven át maradt a trónon. Azóta két utódja is volt, de a borkirálynő az borkirálynő marad
A 2018-as Móri Bornapok első napján megválasztott Gruber Nóra három éven át maradt a trónon. Azóta két utódja is volt, de a borkirálynő az borkirálynő marad  Fotó: Nédó Géza / Fejér Megyei Hírlap

A Móri Bornapok után indult életem legintenzívebb időszaka

– Kiváltságos voltam, ugyanis én 3 éven keresztül képviseltem hivatalosan a Móri borvidéket. Plusz az "előzetes", hiszen udvarhölgy is lehettem, borkirálynőségem előtt 2 évig. Életem eddigi legintenzívebb időszaka volt az az öt év, és ennek nincs vége utána sem.

Lányok, ha jelentkeztek borkirálynőválasztásra, készüljetek fel, hogy onnantól kezdve örökké egy közösség tagjaivá váltok. Ide fogtok tartozni, a borvidék történetének részei lesztek. Ha már nem regnáltok, ugyanúgy szívesen látnak titeket itt-ott "óborkirálynőként", vendégként, mert te akkor is a Móri borvidék borkirálynője maradsz – buzdít minden érdeklődőt Gruber Nóra közösségi oldalán.

Újak és udvarhölgyek

A három év rekordnak számít a borkirálynők esetében, így el lehet mondani, hogy Gruber Nóra jól döntött, amikor az első próbálkozást követően nem adta fel, és újraindult, hiszen ő is így lett udvarhölgyből borkirálynő. Erre ösztönöz minden korábbi udvarhölgyet is a korábbi királynő.

– A királynők mindig megtalálják egymást. Kitartunk a borkultúra mellett, a kulturált borfogyasztás, a magyar vidékek, borok, és hát persze Mór mellett. Ez egy életre szól! Ne félj tőle, próbáld meg, akár újra is, ha korábban udvarhölgy voltál, lehet most van itt az ideje, hogy a te fejedre kerüljön a korona. Jelentkezésre fel! A Móri Borvidék-nél minden infót megtaláltok, és egy hónap múlva találkozzunk a versenyen! – fogalmaz Gruber Nóra, akit Wittner Réka és Négele Dóra követett a trónon, 2-2 évig.

 

 

