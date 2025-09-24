Móri Bornapok: A 91 éves élő hagyomány (galéria)

Szeptember 24-én délelőtt tartottak sajtótájékoztatót Móron. Az esemény apropója természetesen a Móri Bornapok nevű rendezvény, melyről sok fontos információt megosztott a polgármester, az országgyűlési képviselő és a Móri Bornapok kiemelt támogatója.

Fenyves Péter, Törő Gábor, és Diós Máté tartott sajtótájékoztatót a Móri Bornapok kezdete előtt egy héttel

Fotó: HRUBOSFOTO

A borászok már nagyon készülnek

– A Móri Bornapok az minden évben egy nagy ünnepség és egyben a legnagyobb lehetőség arra, hogy minél több embernek, minél több fogyasztónak meg tudjuk mutatni a borokat, az új borokat, esetleg egy kis murcit, amikkel aztán egész évben csábítjuk a Móri borvidékre a borkedvelőket. Továbbá a pezsgő szegmens is erősödik a borvidéken, ezért is fontos, hogy tudjuk prezentálni a buborékos, bor alapú italokat is. Terveink szerint a gazdák a friss, illatos új borokkal is készülnek, egy Irsai Olivér, egy Zenit, esetleg egy rozé, vagy egy új pezsgő is el tud készülni a bornapokra a 2025-ös évjáratból. Ezek kiegészülhetnek egy tavalyi törkölypálinkával – mondta Diós Máté a Paulus Molnár Borház ügyvezetője

A Móri Bornapok egy 91 éves élő hagyomány, és bár a középpontjában a bor áll, nem csak a borvidék kiválóságai mutatkoznak be a négy napos fesztiválon, hanem maga a város is.

– Törő Gáborral 2004. óta együtt dolgozunk, és nem csak a bornapok szervezésben, hanem a város fejlődéséért is. Nyugodtan állíthatom, hogy Fejér megyében az önkormányzatok által szervezett fesztiválok közül a székesfehérvári után ez a második legnagyobb rendezvény, nekünk pedig ez a legnagyobb ünnepünk, a bor ünnepe. Most néptánc és népzenei fesztivál lesz, melyre rangos vendégek is ellátogatnak. Nagyon fontos, hogy Székesfehérvár és Mór a kultúrában, illetve a szervezésben teljesen összekötötte egymást, ugyanis egymás fesztiváljaira lesznek ingyenes autóbusz járatok, hogy a székesfehérvári fesztiválrajongók és a borkedvelők Mórra látogathassanak és hogy aztán biztonságosan haza is érjenek. Ezt az ingyenesen igénybe vehető közlekedési kapcsolatot a móri önkormányzat megfinanszírozza.