2 órája
Újabb részleteket tudtunk meg a Móri Bornapokról (galéria)
Mór a legnagyobb és egyben legrégebbi ünnepére készül. A Móri Bornapok 91 éves élő hagyomány, melynek része a bor, a kultúra, a szórakozás és a sport is. Az október első hétvégéjére tervezett fesztivál kapcsán sajtótájékoztatót tartottak a szervezők. Mint kiderült, ingyenes buszjáratokkal is készülnek.
Szeptember 24-én délelőtt tartottak sajtótájékoztatót Móron. Az esemény apropója természetesen a Móri Bornapok nevű rendezvény, melyről sok fontos információt megosztott a polgármester, az országgyűlési képviselő és a Móri Bornapok kiemelt támogatója.
A borászok már nagyon készülnek
– A Móri Bornapok az minden évben egy nagy ünnepség és egyben a legnagyobb lehetőség arra, hogy minél több embernek, minél több fogyasztónak meg tudjuk mutatni a borokat, az új borokat, esetleg egy kis murcit, amikkel aztán egész évben csábítjuk a Móri borvidékre a borkedvelőket. Továbbá a pezsgő szegmens is erősödik a borvidéken, ezért is fontos, hogy tudjuk prezentálni a buborékos, bor alapú italokat is. Terveink szerint a gazdák a friss, illatos új borokkal is készülnek, egy Irsai Olivér, egy Zenit, esetleg egy rozé, vagy egy új pezsgő is el tud készülni a bornapokra a 2025-ös évjáratból. Ezek kiegészülhetnek egy tavalyi törkölypálinkával – mondta Diós Máté a Paulus Molnár Borház ügyvezetője
A Móri Bornapok egy 91 éves élő hagyomány, és bár a középpontjában a bor áll, nem csak a borvidék kiválóságai mutatkoznak be a négy napos fesztiválon, hanem maga a város is.
– Törő Gáborral 2004. óta együtt dolgozunk, és nem csak a bornapok szervezésben, hanem a város fejlődéséért is. Nyugodtan állíthatom, hogy Fejér megyében az önkormányzatok által szervezett fesztiválok közül a székesfehérvári után ez a második legnagyobb rendezvény, nekünk pedig ez a legnagyobb ünnepünk, a bor ünnepe. Most néptánc és népzenei fesztivál lesz, melyre rangos vendégek is ellátogatnak. Nagyon fontos, hogy Székesfehérvár és Mór a kultúrában, illetve a szervezésben teljesen összekötötte egymást, ugyanis egymás fesztiváljaira lesznek ingyenes autóbusz járatok, hogy a székesfehérvári fesztiválrajongók és a borkedvelők Mórra látogathassanak és hogy aztán biztonságosan haza is érjenek. Ezt az ingyenesen igénybe vehető közlekedési kapcsolatot a móri önkormányzat megfinanszírozza.
Móri Bornapok sajtótájékoztatójaFotók: Hrubos Zsolt
Ingyenes járatokkal helyben és Fehérvárra
Helyi és helyközi járatok
A MÁV Személyszállítási Zrt. a Mór Városi Önkormányzat kérésére autóbusz rásegítő járatokat indít, hogy megkönnyítse a rendezvényről való hazautazást.
A helyi járatok az alábbi menetrend szerint indulnak a helyi autóbusz-állomásról:
Mór autóbusz-állomás - Bányász-telep - Mór autóbusz-állomás
- október 03. 23.30 óra
- október 04, 23.30 óra
Mór autóbusz-állomás - Velegi út-Tímárpuszta-Felsődobos – Mór
- október 03. 24.00 óra
- október 04, 24.00 óra
Székesfehérvárra is indulnak ingyenes járatok
Mór autóbusz-állomás - Székesfehérvár (Piac tér) a 81. sz. főúti megállók érintésével - Mór
- október 03. 24.00 óra
- október 04. 02.00 óra
- október 04. 24.00 óra
- október 05. 02.00 óra
– Kiemelném még azt is, hogy ünnepi megnyitó is lesz, melynek keretében díszpolgári címet is adományoz majd az önkormányzat. Külföldi vendégek is érkeznek, 12 néptánccsoport, köztük a testvértelepülések táncosai is. Most rendezzük meg ezt az ünnepet 91. alkalommal, és olyan kulturális programokkal készülünk ami méltán nívósak. Csütörtökön a Kowalsky meg a Vega lép fel, de itt lesz Rúzsa Magdolna és a Magna Cum Laude is – mondta Fenyves Péter polgármester, aki egyben a szervező bizottság elnöke is.
Miniszteri látogatás a Móri Bornapok idején
– Felkértük Gulyás Gergely miniszter urat, hogy legyen a Móri Bornapok fővédnöke, és hogy tisztelje meg személyes jelenlétével a rendezvényünket. A felkérést elfogadta, mi megköszöntük és külön köszönet Mór város vezetésének, hogy minden évben nagyon nívós rendezvényt tartanak. Azt gondolom, hogyha kiemelkedő kulturális rendezvény van a városban, annak az egyik hozadéka, hogy a borokat értékesítők is jól járnak, és ez nem csak a nagy borászatok számára fontos támogatás, hanem a kisebbeknek is. Hiszen ne felejtsük el, hogy Mór a Móri Borvidék fővárosa, amihez kapcsolódik Pusztavám, Csókakő, Söréd, Csákberény és Zámoly is – hangsúlyozta Törő Gábor országgyűlési képviselő.
A sajtótájékoztató végén Fenyves Péter még kiemelt pár különleges eseményt, ami a programsorozat fontos része lesz október első hétvégéjén.
Jubileumi díszmadár kiállítás is lesz
– Annyit még hozzátették, hogy 61 civil szervezet él a városban és Mór támogatást ad a számukra. Az idei Móri Bornapok keretében lesz egy jubileumi esemény, a 20. Díszmadár Kiállítás, amire nagyon készülnek a helyi díszmadarasok, és országgyűlési képviselő úrral, és képviselőtársaimmal közösen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város minden rendezvényen képviseltesse magát. Emellett közel 3 millió forint egyedi támogatást adtunk közel húsz civil, szervezetnek, támogatva többek között a borkirálynő, illetve az Ezerjó fiú választást.
Kapcsolódva ahhoz amit az előttem szólók már említettek, én is hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy sok kis borászat gazdasági létének törzse a Móri Bornapok. Nem csak a fogyasztás miatt, hanem a piacrajutás érdekében is. Emellett köszönöm a Paulus Molnár Borháznak, hogy anyagilag is jelentős mértékben támogatja a rendezvényt, igazán megtisztelő ez az áldozatvállalás – fogalmazott a polgármester.