szeptember 24., szerda

GellértMercédesz névnap

19°
+30
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bor, kultúra, szórakozás

2 órája

Újabb részleteket tudtunk meg a Móri Bornapokról (galéria)

Címkék#Móri Bornapok#autóbusz állomás#bor#fesztivál

Mór a legnagyobb és egyben legrégebbi ünnepére készül. A Móri Bornapok 91 éves élő hagyomány, melynek része a bor, a kultúra, a szórakozás és a sport is. Az október első hétvégéjére tervezett fesztivál kapcsán sajtótájékoztatót tartottak a szervezők. Mint kiderült, ingyenes buszjáratokkal is készülnek.

Palocsai Jenő

Szeptember 24-én délelőtt tartottak sajtótájékoztatót Móron. Az esemény apropója természetesen a Móri Bornapok nevű rendezvény, melyről sok fontos információt megosztott a polgármester, az országgyűlési képviselő és a Móri Bornapok kiemelt támogatója.

Fenyves Péter, Törő Gábor, és Diós Máté tartott sajtótájékoztatót a Móri Bornapok kezdete előtt egy héttel
Fenyves Péter, Törő Gábor, és Diós Máté tartott sajtótájékoztatót a Móri Bornapok kezdete előtt egy héttel
Fotó: HRUBOSFOTO

A borászok már nagyon készülnek

– A Móri Bornapok az minden évben egy nagy ünnepség és egyben a legnagyobb lehetőség arra, hogy minél több embernek, minél több fogyasztónak meg tudjuk mutatni a borokat, az új borokat, esetleg egy kis murcit, amikkel aztán egész évben csábítjuk a Móri borvidékre a borkedvelőket. Továbbá a pezsgő szegmens is erősödik a borvidéken, ezért is fontos, hogy tudjuk prezentálni a buborékos, bor alapú italokat is. Terveink szerint a gazdák a friss, illatos új borokkal is készülnek, egy Irsai Olivér, egy Zenit, esetleg egy rozé, vagy egy új pezsgő is el tud készülni a bornapokra a 2025-ös évjáratból. Ezek kiegészülhetnek egy tavalyi törkölypálinkával – mondta Diós Máté a Paulus Molnár Borház ügyvezetője

A Móri Bornapok egy 91 éves élő hagyomány, és bár a középpontjában a bor áll, nem csak a borvidék kiválóságai mutatkoznak be a négy napos fesztiválon, hanem maga a város is.

– Törő Gáborral 2004. óta együtt dolgozunk, és nem csak a bornapok szervezésben, hanem a város fejlődéséért is. Nyugodtan állíthatom, hogy Fejér megyében az önkormányzatok által szervezett fesztiválok közül a székesfehérvári után ez a második legnagyobb rendezvény, nekünk pedig ez a legnagyobb ünnepünk, a bor ünnepe. Most néptánc és népzenei fesztivál lesz, melyre rangos vendégek is ellátogatnak. Nagyon fontos, hogy Székesfehérvár és Mór a kultúrában, illetve a szervezésben teljesen összekötötte egymást, ugyanis egymás fesztiváljaira lesznek ingyenes autóbusz járatok, hogy a székesfehérvári fesztiválrajongók és a borkedvelők Mórra látogathassanak és hogy aztán biztonságosan haza is érjenek. Ezt az ingyenesen igénybe vehető közlekedési kapcsolatot a móri önkormányzat megfinanszírozza.

Móri Bornapok sajtótájékoztatója

Fotók: Hrubos Zsolt

Ingyenes járatokkal helyben és Fehérvárra

Helyi és helyközi járatok

A MÁV Személyszállítási Zrt. a Mór Városi Önkormányzat kérésére autóbusz rásegítő járatokat indít, hogy megkönnyítse a rendezvényről való hazautazást.

A helyi járatok az alábbi menetrend szerint indulnak a helyi autóbusz-állomásról:

Mór autóbusz-állomás - Bányász-telep - Mór autóbusz-állomás

  • október 03. 23.30 óra
  • október 04, 23.30 óra

Mór autóbusz-állomás - Velegi út-Tímárpuszta-Felsődobos – Mór

  • október 03. 24.00 óra
  • október 04, 24.00 óra

Székesfehérvárra is indulnak ingyenes járatok

Mór autóbusz-állomás - Székesfehérvár (Piac tér) a 81. sz. főúti megállók érintésével - Mór

  • október 03. 24.00 óra
  • október 04. 02.00 óra
  • október 04. 24.00 óra
  • október 05. 02.00 óra

– Kiemelném még azt is, hogy ünnepi megnyitó is lesz, melynek keretében díszpolgári címet is adományoz majd az önkormányzat. Külföldi vendégek is érkeznek, 12 néptánccsoport, köztük a testvértelepülések táncosai is. Most rendezzük meg ezt az ünnepet 91. alkalommal, és olyan kulturális programokkal készülünk ami méltán nívósak. Csütörtökön a Kowalsky meg a Vega lép fel, de itt lesz Rúzsa Magdolna és a Magna Cum Laude is – mondta Fenyves Péter polgármester, aki egyben a szervező bizottság elnöke is.

Miniszteri látogatás a Móri Bornapok idején

– Felkértük Gulyás Gergely miniszter urat, hogy legyen a Móri Bornapok fővédnöke, és hogy tisztelje meg személyes jelenlétével a rendezvényünket. A felkérést elfogadta, mi megköszöntük és külön köszönet Mór város vezetésének, hogy minden évben nagyon nívós rendezvényt tartanak. Azt gondolom, hogyha kiemelkedő kulturális rendezvény van a városban, annak az egyik hozadéka, hogy a borokat értékesítők is jól járnak, és ez nem csak a nagy borászatok számára fontos támogatás, hanem a kisebbeknek is. Hiszen ne felejtsük el, hogy Mór a Móri Borvidék fővárosa, amihez kapcsolódik Pusztavám, Csókakő, Söréd, Csákberény és Zámoly is – hangsúlyozta Törő Gábor országgyűlési képviselő.

Fotó: HRUBOSFOTO

A sajtótájékoztató végén Fenyves Péter még kiemelt pár különleges eseményt, ami a programsorozat fontos része lesz október első hétvégéjén.

Jubileumi díszmadár kiállítás is lesz

– Annyit még hozzátették, hogy 61 civil szervezet él a városban és Mór támogatást ad a számukra. Az idei Móri Bornapok keretében lesz egy jubileumi esemény, a 20. Díszmadár Kiállítás, amire nagyon készülnek a helyi díszmadarasok, és országgyűlési képviselő úrral, és képviselőtársaimmal közösen mindent megteszünk annak érdekében, hogy a város minden rendezvényen képviseltesse magát. Emellett közel 3 millió forint egyedi támogatást adtunk közel húsz civil, szervezetnek, támogatva többek között a borkirálynő, illetve az Ezerjó fiú választást.

Kapcsolódva ahhoz amit az előttem szólók már említettek, én is hangsúlyoznám, hogy nagyon fontos, hogy sok kis borászat gazdasági létének törzse a Móri Bornapok. Nem csak a fogyasztás miatt, hanem a piacrajutás érdekében is. Emellett köszönöm a Paulus Molnár Borháznak, hogy anyagilag is jelentős mértékben támogatja a rendezvényt, igazán megtisztelő ez az áldozatvállalás – fogalmazott a polgármester.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu