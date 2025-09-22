A magyar-svéd pengeváltás margójára – Móré Imre szerint a svédek már elkéstek

Látszólag napok, de valójában talán már hónapok és évek óta zajlik a csata hazánk vezetői és bizonyos svéd politikusok között. Mi a nyilvánvaló tényekről beszélünk: bandaháborúkról, gyilkosságokról, életveszélyes városrészekről, rámutatva, hová vezet az ellenőrizetlen, illegális migráció. A svédek pedig menetrendszerűen azzal a – Brüsszelben jól bevált – hazugsággal vágnak vissza, hogy Magyarországon veszélyben van a jogállamiság. Legutóbb az uniós kánonba beszállva még azt is a fejünkhöz vágták, hogy mivel ők 1944-ben és 1956-ban befogadták a magyarokat, nekünk is el kellene küldenünk a pénzünket és a fegyvereinket Ukrajnába – ahol egy olyan háború zajlik, amihez valójában nincs semmi közünk. A minap kiújult vita hátterében egy Die Welt-cikk áll, amelyben arról írtak, hogy 280 kiskorú lánnyal szemben folytatnak eljárást a svéd hatóságok gyilkosság, emberölés, vagy más erőszakos bűncselekmények gyanújával.

Orbán Viktor és Ulf Kristersson svéd miniszterelnök

Forrás: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA

Hosszan lehetne beszélni arról, hogy nem csak Svédország, de az Egyesült Államoktól, Kanadán át (ők különösen) a Távol-Keletig minden állam jól járt a disszidens magyar fiatalokkal, mert nagy többségükben okosak, tehetségesek és szorgalmasan voltak, miközben a mai népvándorlás csupán rákos daganat Európa amúgy is folyamatosan gyengülő, beteg testén. Elég ehhez egyetlen friss adat: hétmillióra becsülik a jelenleg munkakerülőként eltartott illegális migránsok számát a kontinens egykor szerencsésebb, nyugati felén. Vajon mit szól a svédországi viszonyokhoz egy Fejér vármegyéből elszármazott, egykori ötvenhatos szabadságharcos?

Móré Imre Cecén született 1931-ben, azaz ma már a kilencvenötödik évét tapossa. Édesapja szőlőt művelt, halastavat üzemeltetett, de mellette 1922-ben megalapította a Cecei SE labdarúgó csapatát, nem véletlen tehát, hogy Imre már tizenegy éves korában remekül focizott, aztán Cecéről Székesfehérvárra, majd Budapestre került, ahol 1949-től 1952-ig az MTK labdarúgója lett. Részt vett a forradalomban, a barátja mellett állt, amikor a fiút halálos lövés érte. Svédországba menekült, ott, és később Belgiumban, majd Ausztráliában focizott, aztán visszatért a skandináv országba, ahol negyven évig különböző futball csapatokat irányított, lefektetve a ma ismert, korszerű svéd foci alapjai. Megbecsült személyként tisztelik, kitüntették a Sportszolgálati Érem arany fokozatával, két fia, öt unokája, és két dédunokája született.