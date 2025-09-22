1 órája
A magyar-svéd pengeváltás margójára – Móré Imre szerint a svédek már elkéstek
Több mint negyven évet élt Svédországban a Cecéről elszármazott világhírű futball szakember, a modern svéd foci egyik megteremtője, a 94 éves Móré Imre. Bár ő már többnyire Magyarországon tölti idős napjait, két fia és unokái Svédországban laknak, így cseppet sem mindegy számára, mi történik második hazájában.
A Die Welt ezzel a fotóval illusztrálta azt a cikket, ami felújította a vitát a magyar és a svéd miniszterelnök között
Látszólag napok, de valójában talán már hónapok és évek óta zajlik a csata hazánk vezetői és bizonyos svéd politikusok között. Mi a nyilvánvaló tényekről beszélünk: bandaháborúkról, gyilkosságokról, életveszélyes városrészekről, rámutatva, hová vezet az ellenőrizetlen, illegális migráció. A svédek pedig menetrendszerűen azzal a – Brüsszelben jól bevált – hazugsággal vágnak vissza, hogy Magyarországon veszélyben van a jogállamiság. Legutóbb az uniós kánonba beszállva még azt is a fejünkhöz vágták, hogy mivel ők 1944-ben és 1956-ban befogadták a magyarokat, nekünk is el kellene küldenünk a pénzünket és a fegyvereinket Ukrajnába – ahol egy olyan háború zajlik, amihez valójában nincs semmi közünk. A minap kiújult vita hátterében egy Die Welt-cikk áll, amelyben arról írtak, hogy 280 kiskorú lánnyal szemben folytatnak eljárást a svéd hatóságok gyilkosság, emberölés, vagy más erőszakos bűncselekmények gyanújával.
Hosszan lehetne beszélni arról, hogy nem csak Svédország, de az Egyesült Államoktól, Kanadán át (ők különösen) a Távol-Keletig minden állam jól járt a disszidens magyar fiatalokkal, mert nagy többségükben okosak, tehetségesek és szorgalmasan voltak, miközben a mai népvándorlás csupán rákos daganat Európa amúgy is folyamatosan gyengülő, beteg testén. Elég ehhez egyetlen friss adat: hétmillióra becsülik a jelenleg munkakerülőként eltartott illegális migránsok számát a kontinens egykor szerencsésebb, nyugati felén. Vajon mit szól a svédországi viszonyokhoz egy Fejér vármegyéből elszármazott, egykori ötvenhatos szabadságharcos?
Móré Imre Cecén született 1931-ben, azaz ma már a kilencvenötödik évét tapossa. Édesapja szőlőt művelt, halastavat üzemeltetett, de mellette 1922-ben megalapította a Cecei SE labdarúgó csapatát, nem véletlen tehát, hogy Imre már tizenegy éves korában remekül focizott, aztán Cecéről Székesfehérvárra, majd Budapestre került, ahol 1949-től 1952-ig az MTK labdarúgója lett. Részt vett a forradalomban, a barátja mellett állt, amikor a fiút halálos lövés érte. Svédországba menekült, ott, és később Belgiumban, majd Ausztráliában focizott, aztán visszatért a skandináv országba, ahol negyven évig különböző futball csapatokat irányított, lefektetve a ma ismert, korszerű svéd foci alapjai. Megbecsült személyként tisztelik, kitüntették a Sportszolgálati Érem arany fokozatával, két fia, öt unokája, és két dédunokája született.
– Főként a nagyvárosokban van nagy baj, de most már talán a svéd átlagemberek is kezdenek felébredni – mondta Móré Imre a FEOL kérdésére. – Eleinte mindenkit befogadtak, először jött egy asszony egy gyerekkel, de utána fokozatosan megérkezett mindenki, még a nagypapa és a nagymama is. Akadnak közöttük fodrászok, ruhatisztítók és vendéglátósok, de jellemzően senki sem akar például gyárban dolgozni. A kormány most megszigorította a bevándorlást, de szerintem már későn. Elsősorban a bevándorlók második, harmadik generációjához tartozó személyek okozzák a legsúlyosabb problémákat, azok, akik nem akarnak becsületesen élni, ők vették át az alvilág, a bűnözés vezetését Svédországban. Ők a legnagyobb gengszterek. Már későn ébredtek fel a svédek. Most fizetnek rá a jóhiszeműségükre és segítőkészégükre, amit mi 1956-ban megtapasztaltunk tőlük, és amiért hálás vagyok, és soha nem felejtek el. Ez a jóhiszeműség volt még meg ebben a mostani generációban, és félreismerték ezeket az új érkezőket, azt hitték, hogy ők is valódi menekültek. De igazából ők a svéd családokat kívánják tönkretenni. Ott élnek a fiaim, az öt unokám és a két dédunokám, és aggódom a jövőjük miatt.
Móré Imre elmondta még, hogy mivel bizony már nagyon nem a régi, a fiai azt szeretnék, ha visszatérne hozzájuk Svédországba, ahol segíthetik, támogathatják. Imre bácsi azonban egyelőre még marad, bár a barátai csaknem mindannyian elhagyták már ezt a földi világot. Osztályuk 1955-ben érettségizett le, és a negyvenöt fiúból már csak ketten vannak életben. Imre bácsival azonban még biztosan találkozhatunk Cecén, ahol ő mondja majd október 23-án az ünnepi beszédet.
Egy másik Svédország
Amikor 1985-ben a Videoton focicsapata Malmöben játszott, nekem kellett a Városi Televízió számára felvenni a mérkőzést, és utána majdnem Svédországban maradtam. Mert az egy másik Svédország volt, olyan, hogy tátott szájjal sétáltam az utcán. Aztán sok évvel később visszatértem egy forgatócsoporttal, akkor már szerkesztőként, Filep Sándor festőművészről készítettünk portréfilmet Stockholm közelében. Azonban egyáltalán nem ment könnyen a bejutás, a svéd határőr nem akart minket tovább engedni a kompkikötőből, pedig minden rendben volt velünk. Vendéglátónknak, aki már 1974 óta élt az országban, nagyon határozottan kellett kiállnia értünk – Layota, a mecénás szó szerint üvöltözött a határőrrel –, hogy a munkánkat elvégezhessük. Azaz a svédek nem is olyan régen még tudták, miként kell megvédeniük szép országukat. Vajon ezt miért felejtették el? A válasz kézenfekvő: mert erre utasította őket a Soros irányította liberális, globalista hatalom, amelynek brüsszeli szolgái addig nem nyugszanak, amíg nem csinálnak kevert társadalmakat Európa nemzetállamaiból. Ha ehhez káosz és vér kell, nekik az sem számít. Az ügynökük pedig itt áll az ajtónk előtt, és kántáló hangon minden nap hazudik valamit.