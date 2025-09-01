Bejelentést tett a MOL: Százhalombattán keresik a lehetőséget

A Fejér vármegye határában található Százhalombattán és a Dunai Finomító térségében a MOL a geotermikus energia lehetőségeit vizsgálja. A vállalat közleménye szerint 3D szeizmikus méréseket végeztek annak kiderítésére, található-e a területen olyan magas hőmérsékletű rétegvíz, amely hozzájárulhat a finomító energiaellátásához és fenntarthatóbb működéséhez. Az elemzések célja, hogy a szakemberek meghatározzák: megfelelő helyen és mélységben fellelhető-e elegendő mennyiségű és hőmérsékletű víz. Az eredmények fél év múlva várhatók, pozitív kimenetel esetén pedig további megvalósíthatósági vizsgálatok következhetnek.

„A MOL által elnyert geotermikus kutatási terület magában foglalja Százhalombattát és a Dunai Finomítót. Így kézenfekvő, hogy a teljes terület feltérképezése mellett célirányosan megvizsgáljuk a finomító környezetének geotermikus lehetőségeit” – fogalmazott Kapes Dávid, a MOL-csoport Kutatás-Termelés divíziójának zöld energiaátmenetért felelős vezetője.

A projekt, mint írják, szervesen illeszkedik a vállalat környezetvédelmi törekvéseihez. „A zöld átmenet azzal kezdődik, hogy a saját működésünk károsanyag-kibocsátását csökkentjük. A Dunai Finomítóban a napelempark építése és a zöld hidrogén üzem átadása után most a föld hőjének hasznosítására teszünk kísérletet” – hangsúlyozta Pulay Krisztián, a MOL Downstream Termelés és Fejlesztés ügyvezető igazgatója.

A korszerű technológia révén – amely működésében az orvosi ultrahanghoz hasonlítható – háromdimenziós képet kapnak a föld mélyéről. Így azonosíthatók a felszín alatti geológiai szerkezetek, amelyek geotermikus energiát rejthetnek. A MOL szerint a kezdeményezés úttörőnek számíthat a régióban, és világszinten is csak kevés hasonló projekt működik.