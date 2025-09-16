szeptember 16., kedd

Labdarúgás

1 órája

"Meg kell állítani" - nem kerteltek, kitálaltak a szurkolók az MLSZ kampányáról (videóval)

Címkék#Budapest Honvéd#videoton#Varga Barnabás#MLSZ#labdarúgás#mucsi zoltán#utca embere

Megosztotta a szurkolói társadalmat a kezdeményezés. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) újabb kampányt indított a rasszizmus visszaszorításáért, amihez különböző videókat is készítettek, kollégáink hétvégén a megkérdezték a drukkereket is erről.

Feol.hu

A Magyar Labdarúgó-szövetség újabb kampányt indított a rasszizmus visszaszorításának érdekében. A kezdeményezés keretein belül készítettek egy videós anyagot Varga Barnabással és Mucsi Zoltánnal is, azonban ezek megosztották a hazai futballtársadalmat, többen kifogásolják, hogy az MLSZ kisfilmjei jól adták-e át az üzenetet. A Ferencvárosi TC elnöke, Kubatov Gábor is felháborodott a megjelent anyagokon, saját hivatalos Facebook oldalán még válaszvideót is közzé tett, amiben megkéri a szövetséget a jövőben ne használják a Fradi logót és a klubban szereplő játékosokat egy ilyen nívótlan kampányfilmben.

Varga Barnabás az MLSZ új kampányának az egyik arca
Varga Barnabás az MLSZ új kampányának az egyik arca
Forrás: MLSZ (képkivágás)

Mit gondolnak a Fejér vármegyei szurkolók az MLSZ kampányáról?

Hétvégén öt Fejér vármegyei csapat is részt vett a Magyar Kupa harmadik fordulójában, – erről a részleteket IDE KATTINTVA tekintheti meg – a Móri SE–Budapest Honvéd és a Videoton–Szentlőrinc SE találkozókon meglkérdeztük a szurkolókat, mit gondolnak a kezdeményezésről, valamint magáról a rasszizmus jelenlétéről a stadionokban.

A drukkerek válaszait az alábbi videóban tekintheti meg. 

 

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
