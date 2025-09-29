Rendíthetetlen Miskahuszár: pótolták az ellopott táblákat (galéria, videó)

Két év múlva lesz tíz éve, hogy a pákozdi Bogárhalom tetején felállították a Miskahuszárt, Európa legnagyobb huszárszobrát. Az óriási, zászlót tartó és kardjára támaszkodó alak Vlaszák Mihály gyermekkori álmából született: ő volt az, aki húsz éve megfogalmazta vágyát, hogy megépítse a „legnagyobb ólomkatonát”. Az előkészületek már 2005-ben megkezdődtek, a dunaújvárosi szobrász, Rohonczi István – művésznevén Rohó – mintázta meg a huszárt, és 2017. szeptember 29-én emelték a helyére a monumentális alkotást.

Miskahuszár idei születésnapjára visszakerültek az információs táblák

Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Mint korábban Görög István, a Honvédő Miskahuszár Alapítvány elnöke elmondta, a helyszínt tudatosan választották ki: Bogárhalomról korábban azt hitték, temetkezési hely, később azonban kiderült, hogy szilárd gránittömb, így ideális alapot adott a hatalmas szobornak. A Honvédő Miskahuszár Alapítvány ma is gondozza a területet, amelyet elkerítettek és rendben tartanak, de továbbra is hiányzik a szükséges infrastruktúra – például egy fedett, időjárásálló tér a gyerekprogramokhoz. Az alapítvány nevelési és közösségépítő célt is vállal, de munkájukat nehezíti, hogy a közelmúltban ellopták az információs táblákat a bekerített területről.

(Galéria a képre kattintva!)