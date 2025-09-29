szeptember 29., hétfő

Mihály névnap

14°
+20
+10
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kerítés és kamera védi a jövőben

1 órája

Rendíthetetlen Miskahuszár: pótolták az ellopott táblákat (galéria, videó)

Címkék#Honvédő Miskahuszár Alapítvány#tábla#hírek

Idei születésnapjára visszakerültek az információs táblák a pákozdi látványossághoz. Kerítés és kamera védi a Miskahuszárt, amely dacolva a viszontagságokkal, rendíthetetlenül szemléli a térséget, immáron nyolc éve.

Feol.hu
Rendíthetetlen Miskahuszár: pótolták az ellopott táblákat (galéria, videó)

Fotó:  Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Két év múlva lesz tíz éve, hogy a pákozdi Bogárhalom tetején felállították a Miskahuszárt, Európa legnagyobb huszárszobrát. Az óriási, zászlót tartó és kardjára támaszkodó alak Vlaszák Mihály gyermekkori álmából született: ő volt az, aki húsz éve megfogalmazta vágyát, hogy megépítse a „legnagyobb ólomkatonát”. Az előkészületek már 2005-ben megkezdődtek, a dunaújvárosi szobrász, Rohonczi István – művésznevén Rohó – mintázta meg a huszárt, és 2017. szeptember 29-én emelték a helyére a monumentális alkotást.

Miskahuszár idei születésnapjára visszakerültek az információs táblák
Fotó: Nagy Norbert / Fejér Megyei Hírlap

Mint korábban Görög István, a Honvédő Miskahuszár Alapítvány elnöke elmondta, a helyszínt tudatosan választották ki: Bogárhalomról korábban azt hitték, temetkezési hely, később azonban kiderült, hogy szilárd gránittömb, így ideális alapot adott a hatalmas szobornak. A Honvédő Miskahuszár Alapítvány ma is gondozza a területet, amelyet elkerítettek és rendben tartanak, de továbbra is hiányzik a szükséges infrastruktúra – például egy fedett, időjárásálló tér a gyerekprogramokhoz. Az alapítvány nevelési és közösségépítő célt is vállal, de munkájukat nehezíti, hogy a közelmúltban ellopták az információs táblákat a bekerített területről.

(Galéria a képre kattintva!)

Miskahuszár Pákozdon: pótolták az ellopott táblákat

Fotók: Nagy Norbert / FMH

Görög István most, 2025. szeptember 29-én, a Miskahuszár születésnapján jó hírekkel szolgált a helyszínen: Vlaszák Mihály özvegye és családja támogatásával sikerült új táblákat gyártatni és kihelyezni az eredeti helyszínre. Az alapítványi elnök hangsúlyozta: nem felejtették el a bűncselekményt, a rendőrség teszi a dolgát, ahogy az Alapítvány is. Folytatják a munkát a látványosság mellett: gyerekprogramokkal, megemlékezésekkel készülnek a következő évben is.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu