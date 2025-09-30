Ünnep és elismerések a 25. Mihály-napon Kápolnásnyéken (galéria)

Huszonötödik alkalommal rendezték meg szeptember 27-én, szombaton Kápolnásnyéken a Mihály-napot, amely a település legszínesebb és legfontosabb rendezvénye – éppen ezért adják át minden esztendőben ezen a napon a településért dolgozók számára az elismeréseket is. Az ünnepséget Podhorszki István polgármester köszöntője nyitotta meg, hangsúlyozva a hagyományok és az együttműködés fontosságát, majd pedig átadta a település legmagasabb elismeréseit.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A képviselő-testület posztumusz díszpolgári címet adományozott Ballér Istvánnak, Kápolnásnyék korábbi önkormányzati képviselőjének. Mint elhangzott, Ballér István életét és munkásságát a közösség iránti elkötelezettség jellemezte. Szívügyének tekintette a közbiztonságot, a gyermekek ellátását és a helyi sportélet támogatását. Hozzátartozói a díszpolgári plakettet és díszoklevelet meghatódva vették át.

Díszpolgári címet kapott továbbá Szabó József, akit a falu lakói „Tamburásként” ismernek. Szabó József 31 éve aktívan részt vesz az önkormányzat munkájában, különösen a szociális ügyek képviseletében. Zenei tevékenysége révén generációk szórakozását gazdagította az óvodai, iskolai és községi rendezvényeken. Elismerése méltó megerősítése annak a szolgálatnak, amelyet több mint három évtizede végez a közösség érdekében.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A polgármesteri elismerő oklevelek átadása szintén az ünnepi program része volt. Idén négy helyi lakos részesült ebben a kitüntetésben. Németh Ildikó irodavezető 2013 óta végzett kitartó és magas színvonalú munkájáért kapott elismerést. Vadasné Frideczki Magdolna pénzügyi irodavezető három évtizedes közszolgálatát és szakmai megbízhatóságát ismerték el. Szmilkóné Mendege Anikó nyugdíjasként is aktívan részt vesz a közösségi élet szervezésében, különösen a helyi bolhapiac működtetésében. Bolla Beáta háromgyermekes édesanyaként is időt és energiát áldoz a falu közösségi programjaira és településszépítő munkáira.

Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A nap programjának színes része volt a hagyományos Mihály-napi főzőverseny, amelyen idén húsz csapat vett részt. A zsűri különdíját a Haligali csapat halászleve nyerte. Harmadik helyezést ért el az Érdi rókák vörösboros marhalábszár pörköltje, második helyezést a Kapibara csapat lecsója, míg az első díjat az I. Géza utca felső csapata vihette haza egy háromfogásos, különleges őszi menüvel.