Migránsok a határon: Röszke harca és a bicskei állomás

Tíz évvel ezelőtt a röszkei határátkelőnél csapta össze a hatóságok és a migránsok. 2015 szeptember 15-én reggelig körülbelül 300-400 migráns gyűlt össze a Röszke-Horgos régi határátkelőhely szerb oldalán. A magyar rendőrség biztonsági okokból délben lezárta az átkelőt, mert a szerb oldalon a feltorlódott csoport elzárta a közutat, így a járműforgalom zavartalansága nem volt biztosítható. Szeptember 16-án délelőtt már több ezren sátraztak le a közúti és az autópálya-határátkelő közötti területen és a környéken. Dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek, hogy vagy beengedik őket, vagy áttörik a kaput – írja a Feol.hu korábbi cikke.

Migránsok áradatával küzdöttek a határokat védő hatóságok

Forrás: FMH-archív

Erőszakba torkollottak az események

Délután fél három körül egy pár száz fős csoport hangosan követelni kezdte, hogy engedjék be őket Magyarországra. A háromszoros sorfalban álló rendőrök és terrorelhárítók arabul próbálták megnyugtatni a tömeget, de sikertelenül. A demonstráció hamarosan erőszakossá vált: néhány agresszív hangadó vezetésével a szerb oldalon a migránsok áttörték a határt lezáró kaput, ezért könnygázzal fújták le őket, mire válaszul a támadók kődarabokkal, botokkal, betondarabokkal és a segélyszervezetek által odavitt vizespalackokkal dobálták a határzár vonalán felsorakozott rendőröket. Az összecsapás során több rendőr is megsérült. A röszkei csatáról szóló részletes cikkünket az alábbi linken olvashatja.

Migránsok a bicskei táborban

„A Keleti Pályaudvarról szállították a migránsokat, és Bicskén kellett leszállniuk regisztrációra 2015-ben. Három napig küzdöttek velük, kidobálták az ételt, akkor ittak a vízből, ha a Magyar Vöröskereszt elnöke előttük beleivott, jelezvén, hogy nincs megmérgezve. Egy nő a gyermekével beleesett vagy belelökték a sínek közé, s az utánanyúló-ugró, segíteni akaró rendőrt lefotózta valamelyik külföldi újságíró, s a nyugati sajtóban azt hazudták, hogy a magyar rendőr lökte bele. Ez már az utolsó cseppek egyike volt abban a bizonyos pohárban. A tábort bezárta 2016-ban a magyar kormány, melynek álláspontja sokakéval egyezik: az üldözöttek segítése kötelesség. Leginkább ott, ahol élnek. S nem mindegy, hogy valaki bekopogtat hozzánk, vagy ránk rúgja az ajtót” – olvasható a Feol.hu korábbi cikkében.