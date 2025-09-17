szeptember 17., szerda

Migránsok a határon: Röszke harca és a bicskei állomás

Címkék#Migrációkutató Intézet#migráns#Horgos-Röszke#Röszke#röszkei határátkelő#Sayfo Omar

A Röszkénél található két határátkelőhely 2015-ben vált még ismertebbé, amikor a hatóságok megpróbálták megfékezni a röszkei határon az ország területére bejutni akaró migránsokat. A röszkei csataként elhíresült, hatóságok és migránsok közti összecsapást és az ahhoz vezető folyamatokat Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője magyarázta el cikkében, amelyből most részleteket közlünk.

Migránsok a határon: Röszke harca és a bicskei állomás

Migránsok áradatával küzdöttek a határokat védő hatóságok

Forrás: FMH-archív

Tíz évvel ezelőtt a röszkei határátkelőnél csapta össze a hatóságok és a migránsok. 2015 szeptember 15-én reggelig körülbelül 300-400 migráns gyűlt össze a Röszke-Horgos régi határátkelőhely szerb oldalán. A magyar rendőrség biztonsági okokból délben lezárta az átkelőt, mert a szerb oldalon a feltorlódott csoport elzárta a közutat, így a járműforgalom zavartalansága nem volt biztosítható. Szeptember 16-án délelőtt már több ezren sátraztak le a közúti és az autópálya-határátkelő közötti területen és a környéken. Dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek, hogy vagy beengedik őket, vagy áttörik a kaput – írja a Feol.hu korábbi cikke.

Migráns
Migránsok áradatával küzdöttek a határokat védő hatóságok
Forrás: FMH-archív

Erőszakba torkollottak az események

Délután fél három körül egy pár száz fős csoport hangosan követelni kezdte, hogy engedjék be őket Magyarországra. A háromszoros sorfalban álló rendőrök és terrorelhárítók arabul próbálták megnyugtatni a tömeget, de sikertelenül. A demonstráció hamarosan erőszakossá vált: néhány agresszív hangadó vezetésével a szerb oldalon a migránsok áttörték a határt lezáró kaput, ezért könnygázzal fújták le őket, mire válaszul a támadók kődarabokkal, botokkal, betondarabokkal és a segélyszervezetek által odavitt vizespalackokkal dobálták a határzár vonalán felsorakozott rendőröket. Az összecsapás során több rendőr is megsérült. A röszkei csatáról szóló részletes cikkünket az alábbi linken olvashatja.

Migránsok a bicskei táborban

„A Keleti Pályaudvarról szállították a migránsokat, és Bicskén kellett leszállniuk regisztrációra 2015-ben. Három napig küzdöttek velük, kidobálták az ételt, akkor ittak a vízből, ha a Magyar Vöröskereszt elnöke előttük beleivott, jelezvén, hogy nincs megmérgezve. Egy nő a gyermekével beleesett vagy belelökték a sínek közé, s az utánanyúló-ugró, segíteni akaró rendőrt lefotózta valamelyik külföldi újságíró, s a nyugati sajtóban azt hazudták, hogy a magyar rendőr lökte bele. Ez már az utolsó cseppek egyike volt abban a bizonyos pohárban. A tábort bezárta 2016-ban a magyar kormány, melynek álláspontja sokakéval egyezik: az üldözöttek segítése kötelesség. Leginkább ott, ahol élnek. S nem mindegy, hogy valaki bekopogtat hozzánk, vagy ránk rúgja az ajtót” – olvasható a Feol.hu korábbi cikkében.

Máig ható migránsprobléma

Sayfo Omar, a Migrációkutató Intézet kutatási vezetője cikkében elmondja, hogy „a Közel-Keletet, Afrikát és Közép-Ázsiát sújtó biztonsági és gazdasági válságok nyomán 2013-tól folyamatossá vált az Európába irányuló irreguláris migráció. A nyugat-balkáni útvonalon 2015 első felében több százezer ember haladt át, a válság pedig nyáron kulminálódott. Augusztus 25-én Németország bejelentette, hogy nem küldi vissza a Szíriából érkezőket, aminek nyomán újabb tömegek indultak meg a görög partoktól Magyarország irányába”.

Migránsok áradatával küzdöttek Bicskén

Fotók: FMH-archívum

„A 2016 márciusában az Európai Unió és Törökország között megkötött migrációs megállapodás nyomán az érkezők száma apadni kezdett. A nyugat-balkáni migrációs útvonal azonban a rákövetkező években is forgalmas maradt. Az embercsempészet jó üzletnek bizonyult, a magyar határkerítés szerbiai oldalán marokkói, afgán és más nemzetiségű bűnbandák vetették meg a lábukat, akik fegyverrel harcoltak egymással a területért, a magyar határőröket pedig rendszeresen támadták. A röszkei ostromot követően a nyugat-európai kormányok és emberjogi szervezetek élesen bírálták Magyarország határozott fellépését. A valóság azonban hozzájuk is bekopogott:

 2015 szilveszterén Köln városában migránsok tömegei zaklatták az ünneplő nőket, azóta pedig mindennapossá váltak a problémák Nyugat-Európa nagy részén. Noha a nyugati kormányok azóta sem követték meg Magyarországot, saját társadalmaik nyomására lépésről-lépésre felülbírálni kényszerültek korábbi politikájukat.

 – olvasható a Migrációkutató Intézet honlapján megjelent írásban.

 

 

 

