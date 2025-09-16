Migránsok áradatával küzdöttek a határokat védő hatóságok (galéria)

Röszkén két határátkelő is van és ezeken meglehetősen nagy a forgalom Magyarország és Szerbia között. Az egyik, a régebbi az 5. számú főúton, a másik az újabb, az M5 autópályán. Kereken tíz évvel ezelőtt migránsok áradatával kellett küzdenie a magyar határokat védő hatóságoknak, és ez a küzdelem komoly harccá fajult. Szeptember 15. volt a röszkei csata napja.

Migránsok áradatával küzdöttek a határokat védő hatóságok

Fotó: Koppán Viktor Dávid - archív

Migránsok ezrei a rendőrökkel szemben

– Szeptember 15-én reggelig kb. 300-400 migráns gyűlt össze a Röszke-Horgos régi határátkelőhely szerb oldalán. A magyar rendőrség biztonsági okokból délben lezárta az átkelőt, mert a szerb oldalon a feltorlódott csoport elzárta a közutat, így a járműforgalom zavartalansága nem volt biztosítható. Szeptember 16-án délelőtt már több ezren sátraztak le a közúti és az autópálya-határátkelő közötti területen és a környéken. Dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek, hogy vagy beengedik őket, vagy áttörik a kaput.

Fotó: Koppán Viktor Dávid - archív

Délután fél három körül egy pár száz fős csoport hangosan követelni kezdte, hogy engedjék be őket Magyarországra. A háromszoros sorfalban álló rendőrök és terror elhárítók arabul próbálták megnyugtatni a tömeget, de sikertelenül. A demonstráció hamarosan erőszakossá vált: néhány agresszív hangadó vezetésével a szerb oldalon a migránsok áttörték a határt lezáró kaput, ezért könnygázzal fújták le őket, mire válaszul a támadók kődarabokkal, botokkal, betondarabokkal és a segélyszervezetek által odavitt vizespalackokkal dobálták a határzár vonalán felsorakozott rendőröket.

A rendőrök elleni harcuk fegyverei

kövek

betondarabok

botok

égő gumiabroncsok

adományba kapott vizespalackok

A rendőrség könnygázt, valamint vízágyút használt, míg a támadók autógumikat gyújtottak fel és a közeli melléképületek tetejéről dobálták őket. A szerb rendőrök nem intézkedtek, hagyták, hogy a támadók minden kezük ügyébe akadó tárggyal dobálják a rendőröket. Fél hat körül a migránsok mintegy ezerfős tömege a röszkei oldalon is áttörte a kaput és benyomult magyar területre. A tüntetők gyermekeket és nőket is maguk elé állítva használtak pajzsként – írja a wikipédia.