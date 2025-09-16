27 perce
Migránsok áradatával küzdöttek a határokat védő hatóságok (galéria)
A Szegedtől délnyugatra fekvő Röszke térségében két határátkelőhely is található. Az egymástól mintegy 2-300 méterre található átkelési pontokat átépítették 2015-ben. Még ugyanebben az évben történt a röszkei csata, ahol a migránsokkal küzdöttek a határokat védő hatóságok.
Fotó: Koppán Viktor Dávid - archív
Röszkén két határátkelő is van és ezeken meglehetősen nagy a forgalom Magyarország és Szerbia között. Az egyik, a régebbi az 5. számú főúton, a másik az újabb, az M5 autópályán. Kereken tíz évvel ezelőtt migránsok áradatával kellett küzdenie a magyar határokat védő hatóságoknak, és ez a küzdelem komoly harccá fajult. Szeptember 15. volt a röszkei csata napja.
Migránsok ezrei a rendőrökkel szemben
– Szeptember 15-én reggelig kb. 300-400 migráns gyűlt össze a Röszke-Horgos régi határátkelőhely szerb oldalán. A magyar rendőrség biztonsági okokból délben lezárta az átkelőt, mert a szerb oldalon a feltorlódott csoport elzárta a közutat, így a járműforgalom zavartalansága nem volt biztosítható. Szeptember 16-án délelőtt már több ezren sátraztak le a közúti és az autópálya-határátkelő közötti területen és a környéken. Dél körül a migránsok ultimátumot adtak a rendőröknek, hogy vagy beengedik őket, vagy áttörik a kaput.
Délután fél három körül egy pár száz fős csoport hangosan követelni kezdte, hogy engedjék be őket Magyarországra. A háromszoros sorfalban álló rendőrök és terror elhárítók arabul próbálták megnyugtatni a tömeget, de sikertelenül. A demonstráció hamarosan erőszakossá vált: néhány agresszív hangadó vezetésével a szerb oldalon a migránsok áttörték a határt lezáró kaput, ezért könnygázzal fújták le őket, mire válaszul a támadók kődarabokkal, botokkal, betondarabokkal és a segélyszervezetek által odavitt vizespalackokkal dobálták a határzár vonalán felsorakozott rendőröket.
A rendőrök elleni harcuk fegyverei
- kövek
- betondarabok
- botok
- égő gumiabroncsok
- adományba kapott vizespalackok
A rendőrség könnygázt, valamint vízágyút használt, míg a támadók autógumikat gyújtottak fel és a közeli melléképületek tetejéről dobálták őket. A szerb rendőrök nem intézkedtek, hagyták, hogy a támadók minden kezük ügyébe akadó tárggyal dobálják a rendőröket. Fél hat körül a migránsok mintegy ezerfős tömege a röszkei oldalon is áttörte a kaput és benyomult magyar területre. A tüntetők gyermekeket és nőket is maguk elé állítva használtak pajzsként – írja a wikipédia.
Sok határt védő rendőr is megsérült
Az összecsapásban több százan sérültek meg, nem egy magyar rendőr súlyosan. A migránsok áradatának erejét Fejér megye is megérezte. A bicskei menekülttáborban is komoly küzdelmek zajlottak 2015. szeptemberében. Ez a tábor 1989-ben nyitott meg, és elsősorban a határon túli magyaroknak nyújtott átmeneti szállást. Később, ahogy változott a világ, egyre távolabbról érkeztek a menekültek, és a korábban mindig elfogadó és befogadó bicskei lakosság félni kezdett.
– Feketék, muszlimok, arabok, messzi földről idáig vergődő, nem is mindig beazonosítható népek jöttek, családok, asszonyok, nagymamák, gyerekek, apák. Az együttműködés tartott még ekkor is. Majd 2000, még inkább 2012 után gyökeresen megváltozott a helyzet, európai uniós nyomásra enyhültek a menekültekre vonatkozó szabályok. Immár csupa fiatal férfi érkezett iratok nélkül, Magyarországon át Nyugat-Európába tartva, ahol magas a segély – írta a feol tudósítója.
Akkor már sok migráns tartózkodott Magyarország különböző táboraiban, akiknek egy része aztán egy menekültvonattal indulhatott el Budapestről a nyugat felé vezető hosszú úton, melynek egyik állomása volt a bicskei menekülttábor.
Migránsok áradatával küzdöttek BicskénFotók: FMH-archívum
Nehéz napok a legmodernebb táborban
– A Keleti Pályaudvarról szállították a migránsokat, és Bicskén kellett leszállniuk regisztrációra 2015-ben. Három napig küzdöttek velük, kidobálták az ételt, akkor ittak a vízből, ha a Magyar Vöröskereszt elnöke előttük beleivott, jelezvén, hogy nincs megmérgezve. Egy nő a gyermekével beleesett vagy belelökték a sínek közé, s az utánanyúló-ugró, segíteni akaró rendőrt lefotózta valamelyik külföldi újságíró, s a nyugati sajtóban azt hazudták, hogy a magyar rendőr lökte bele. Ez már az utolsó cseppek egyike volt abban a bizonyos pohárban. A tábort bezárta 2016-ban a magyar kormány, melynek álláspontja sokakéval egyezik: az üldözöttek segítése kötelesség. Leginkább ott, ahol élnek. S nem mindegy, hogy valaki bekopogtat hozzánk, vagy ránk rúgja az ajtót – áll a feol cikkében.