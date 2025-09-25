szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

13°
+24
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Aláírásokat gyűjtöttek!

1 órája

Eső szakította meg a Mi Hazánk székesfehérvári országjáró fórumát

Címkék#Végh Annamária#Lantos János#Székesfehérvár#utcafórum#Mi Hazánk Mozgalom

A rendezvény nehézségekbe ütközött, mivel az esemény közben, hirtelen leszakadt az ég. Csütörtökön Székesfehérváron, az Alba Plázával szemben tartott a tervezettnél rövidebb utcafórumot és aláírásgyűjtést a Mi Hazánk Mozgalom.

Feol.hu
Eső szakította meg a Mi Hazánk székesfehérvári országjáró fórumát

Fotó:  Fehér Gábor

A Mi Hazánk Mozgalom csütörtökön délután Székesfehérváron tartott aláírásgyűjtést és utcafórumot az Alba Plázával szemben, a „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak” országjárás keretében. 

Mi hazánk Mozgalom
Mi Hazánk Mozgalom utcafórum Székesfehérváron! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Mi Hazánk Mozgalom utcafórum!

A programon részt vett Végh Annamária, a térség országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lantos János, a párt munkaügyi kabinetvezetője és Komárom-Esztergom vármegyei képviselője. Bár a rendezvény előtt még gyülekeztek az érdeklődők, az időjárás közbeszólt: hirtelen vihar és erős esőzés érte el a helyszínt, ami jelentősen megnehezítette a program megtartását.


 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu