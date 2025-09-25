2 órája
Eső szakította meg a Mi Hazánk székesfehérvári országjáró fórumát
A rendezvény nehézségekbe ütközött, mivel az esemény közben, hirtelen leszakadt az ég. Csütörtökön Székesfehérváron, az Alba Plázával szemben tartott a tervezettnél rövidebb utcafórumot és aláírásgyűjtést a Mi Hazánk Mozgalom.
Fotó: Fehér Gábor
A Mi Hazánk Mozgalom csütörtökön délután Székesfehérváron tartott aláírásgyűjtést és utcafórumot az Alba Plázával szemben, a „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak” országjárás keretében.
Mi Hazánk Mozgalom utcafórum!
A programon részt vett Végh Annamária, a térség országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lantos János, a párt munkaügyi kabinetvezetője és Komárom-Esztergom vármegyei képviselője. Bár a rendezvény előtt még gyülekeztek az érdeklődők, az időjárás közbeszólt: hirtelen vihar és erős esőzés érte el a helyszínt, ami jelentősen megnehezítette a program megtartását.