Eső szakította meg a Mi Hazánk székesfehérvári országjáró fórumát

A Mi Hazánk Mozgalom csütörtökön délután Székesfehérváron tartott aláírásgyűjtést és utcafórumot az Alba Plázával szemben, a „STOP vendégmunkások, megbecsülést a magyar dolgozóknak” országjárás keretében.

Mi Hazánk Mozgalom utcafórum Székesfehérváron! Fotó: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A programon részt vett Végh Annamária, a térség országgyűlési képviselőjelöltje, valamint Lantos János, a párt munkaügyi kabinetvezetője és Komárom-Esztergom vármegyei képviselője. Bár a rendezvény előtt még gyülekeztek az érdeklődők, az időjárás közbeszólt: hirtelen vihar és erős esőzés érte el a helyszínt, ami jelentősen megnehezítette a program megtartását.



