1 órája
Fejér megyei egészségügyi dolgozók munkáját ismerték el
Szeptember 4–6. között rendezték meg Siófokon a XII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszust, amelyen Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara díjainak átadására is sor került. A MESZK díjazottai között négy Fejér megyei szakembert is köszönthetünk.
Forrás: MESZK Fejér Vármegyei Területi Szervezet
Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) XII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusa minden évben lehetőséget biztosít az egészségügyi szakdolgozók számára, hogy megosszák egymással tudományos eredményeiket, tapasztalataikat és legújabb kutatásaikat. Hagyományosan a kongresszuson kerül sor a MESZK-díjak átadására is.
Fejér megyei MESZK díjazottak
A XII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszuson négy Fejér megyei szakember vehetett át elismerést:
- Bonczné Kaiser Krisztina diatetikus (Szent György Kórház Csákvári Gyógyintézet): MESZK-ért díj
- Bognár Beáta (Szent György Kórház): MESZK Tagozatért díj
- Határ Gábor: MESZK Szakmai díj
- Szabó-Bakos Zoltánné, a Szent György Kórház volt ápolási igazgatója: Ápolás Hivatásáér díj
Méltatások
Bonczné Kaiser Krisztina
Bonczné Kaiser Krisztina 1986 óta dolgozik a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban dietetikusként. Pályafutását Székesfehérváron, a sebészeti osztályon kezdte, majd a csákvári tagintézményben folytatta munkáját, ahol – immár közel négy évtizede – példaértékű elhivatottsággal segíti a betegeket. Munkássága révén számos helybéli és gyógyuló páciens részesült szakszerű és empatikus táplálkozási edukációban.
A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakulása óta aktív tagja a közösségnek: korábban elnökségi, majd Etikai Bizottsági tagként támogatta a területi szervezet munkáját. 2018 óta a Csákvár–Bicske helyi szervezet elnökeként képviseli a szakdolgozók érdekeit, lendülete és közösségformáló ereje azóta is töretlen. Vezetésével egy összetartó, aktív csapat alakult ki, amely a helyi közösség egyik motorja lett.
Energikus, inspiráló személyiség, aki fáradhatatlanul szervezi a hagyománnyá váló tavaszköszöntő bálokat, interaktív kastélytúrákat, kirándulásokat.Szakmai versenyek lelkes résztvevője- csapatával 2012-ben Oszágos Döntőben a dobogó harmadik fokára állhattak.
2024-ben díjeső hullott a helyi szervezetre. A II.sz. Krónikus Belgyógyászat számára elnyerték az ÉV Kiváló Szakdolgozói Közössége Különdíját , és szintén csákvári kolléga nyerte AZ ÉV Szociális Munkása Díját.
Idén társadalmi munkában ötven rózsatövet ültettek a kastély kertjében. Mini retromúzeumot hozott létre lelkes csapatával, mely igény szerint látogatható. Mindez jól tükrözi közösségformáló elkötelezettségét és kreativitását.
Kollégái és betegei körében egyaránt elismert, aki nemcsak szakmai tudásával, hanem emberi tartásával, segítőkészségével is példát mutat. Dietetikusként az egészségi állapot javítását és fenntartását egyéni tanácsadásokkal, étrendek összeállításával és követésével segíti.
Bognár Beáta
Bognár Beáta 27 éve dolgozik szülésznőként. Jelenleg a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati osztály osztályvezető főnővér helyettese. Munkája során megtapasztalta, hogy a családdá válás folyamatában, az anya–gyermek–apa kapcsolat alakulásában, a perinatális események meghatározó szerepet töltenek be, ezen tapasztalatát a szülésznők gyakorlati oktatásába beépítve, megosztja a hallgatókkal. Munka mellett BSC szülésznői diplomát, majd MSD egészségügyi menedzser végzettséget szerzett. Szakmai konferenciák aktív szervezője és résztvevője. Számos kiemelkedő színvonalú előadást tartott családközpontú, pszichoszomatikai és innovatív egészségügyi fejlesztések témában.
Az elvárásoknak megfelelő szülészeti működés feltétele az optimális szülésznői létszám megléte. Jól ismeri az alacsony létszám miatti nehézségeket, a szülésznők nagyfokú leterheltségét a mindennapokban. Fontosnak tartja a szülésznői életpályamodell kialakítását, a szülésznőképzés népszerűsítését, a kompetenciához méltó bérezést és a hivatás presztízsének elismertetését. Vezető szülésznőként is mindent megtesz, hogy a szülésznők érezzék munkájuk fontosságát és vezetőik megbecsülését.
Határ Gábor
Határ Gábor kezdetben mentő szakápolóként kezdett az országos mentőszolgálatnál kivonuló mentőmunkát folytatni. Tudásvágya és tanulás iránti szeretete a mentőtiszti képzésben való részvételre ösztönözte. A mindennapi, sürgősségi betegellátáson felül aktívan részt vett a szolgálathoz érkező új betanulók képzésében is, valamint jelenleg is aktív tagja a mentőszolgálat társadalmi tevékenységeinek , népszerűsítő programjainak kivitelezésében. A székesfehérvári szakképzési centrum óraadó tanára, számtalan laikussal, szakdolgozóval szerettette meg az egészségügyi pályát és tevékenykedik jelenleg is azon, hogy tanítása, emberi magatartása révén az egészségügyi ellátás színvonala tovább fejlődjön. Munkája elismeréséül oktatásszervezői kinevezésben részesült.
Szabó-Bakos Zoltánné
Szabó-Bakos Zoltánné 47 évig az első munkahelyén, a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban dolgozott. Szakmai pályafutását szülésznőként kezdte. Korán felismerték vezetői rátermettségét, intézetvezető főnővér helyettes, ápolási igazgató- helyettes, humánpolitikai igazgató munkakörökben dolgozott, majd 15 éven keresztül ápolási igazgatóként irányította kórháza ápolási munkáját, mind ehhez több diplomával rendelkezik és folyamatosan képezte magát.
Nagy szerepet vállalt a kórház ápolásfejlesztésében, a szakdolgozók képzésének kiterjesztésében, valamint a kórházuk minőségbiztosítási alapjainak lerakásában. Megszervezte, kialakította, és működtette az intézetben elsőként a humánpolitikai szervezetet. Meghatározó volt számára, hogy minél több dolgozó részesülhessen kitüntetésben, elismerésben. Rendezvények, ünnepségek, bálok szervezésének egyik kezdeményezője, irányítója volt. Fontos volt számára a szakdolgozók, az ápolás képviselete, nemcsak helyi, hanem országos szinten is.
Több országos szakmai szervezetben vállalt tisztséget. A Magyar Ápolási Egyesületben, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarában – ahol jelenleg is bizottsági elnökként dolgozik, majd a Magyar Ápolási Igazgatók Egyesületében alelnökként tevékenykedett tizenkét évig. A Kórházi Betegápolásért és a kamarai MESZA Alapítvány Kuratóriumának elnöke. A tudományos, oktatói munkában is aktívan részt vállalt. Kongresszusokon előadóként, szervezőként is képviselte a szakmát. Nevéhez fűződik a Kossuth Zsuzsanna-szobor felállítása 2017-ben a Szent György Kórház udvarán. Szakmai munkája elismeréseként több egyéni díjban részesült. De legkedvesebb számára a Magyar Kórház Szövetség által pályázat útján elnyert Szent Piroska ápolásszervezési díj, mellyel az ápolásszervezésben és betegellátásban kiemelkedő és innovatív kórházukat és annak szakmai közösségének munkáját ismerték el.