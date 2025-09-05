Fejér megyei egészségügyi dolgozók munkáját ismerték el

Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara (MESZK) XII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszusa minden évben lehetőséget biztosít az egészségügyi szakdolgozók számára, hogy megosszák egymással tudományos eredményeiket, tapasztalataikat és legújabb kutatásaikat. Hagyományosan a kongresszuson kerül sor a MESZK-díjak átadására is.

A MESZK hölgy díjazottjai Fejér megyéből: Bognár Beáta, Szabó Bakos Zoltánné, Bonczné Kaiser Krisztina

Forrás: MESZK Fejér Vármegyei Területi Szervezet

Fejér megyei MESZK díjazottak

A XII. Szakdolgozói Tudományos Kongresszuson négy Fejér megyei szakember vehetett át elismerést:

Bonczné Kaiser Krisztina diatetikus (Szent György Kórház Csákvári Gyógyintézet): MESZK-ért díj

Bognár Beáta (Szent György Kórház): MESZK Tagozatért díj

Határ Gábor: MESZK Szakmai díj

Szabó-Bakos Zoltánné, a Szent György Kórház volt ápolási igazgatója: Ápolás Hivatásáér díj

Méltatások

Bonczné Kaiser Krisztina

Bonczné Kaiser Krisztina 1986 óta dolgozik a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban dietetikusként. Pályafutását Székesfehérváron, a sebészeti osztályon kezdte, majd a csákvári tagintézményben folytatta munkáját, ahol – immár közel négy évtizede – példaértékű elhivatottsággal segíti a betegeket. Munkássága révén számos helybéli és gyógyuló páciens részesült szakszerű és empatikus táplálkozási edukációban.

A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara megalakulása óta aktív tagja a közösségnek: korábban elnökségi, majd Etikai Bizottsági tagként támogatta a területi szervezet munkáját. 2018 óta a Csákvár–Bicske helyi szervezet elnökeként képviseli a szakdolgozók érdekeit, lendülete és közösségformáló ereje azóta is töretlen. Vezetésével egy összetartó, aktív csapat alakult ki, amely a helyi közösség egyik motorja lett.

Energikus, inspiráló személyiség, aki fáradhatatlanul szervezi a hagyománnyá váló tavaszköszöntő bálokat, interaktív kastélytúrákat, kirándulásokat.Szakmai versenyek lelkes résztvevője- csapatával 2012-ben Oszágos Döntőben a dobogó harmadik fokára állhattak.

2024-ben díjeső hullott a helyi szervezetre. A II.sz. Krónikus Belgyógyászat számára elnyerték az ÉV Kiváló Szakdolgozói Közössége Különdíját , és szintén csákvári kolléga nyerte AZ ÉV Szociális Munkása Díját.