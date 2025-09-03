Máshol áll meg a Budapest–Dunaújváros járat

A szeptember elsejétől érvénybe lépő helyközi autóbusz menetrendváltozás részeként a Budapest, Népliget autóbusz pályaudvarról a 6-os számú főút és M6-os autópálya felé és felől közlekedő járatok a kedvezőbb fővárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében Budapest, Kelenföldi Erőmű helyett Budapest, Budafoki út/Dombóvári út új megállóhelyen állnak meg – írta meg a duol.hu. Az új megállóhelyen több BKK busz is megáll, valamint lehetőség van az 1-es villamosra való átszállásra.

A szeptemberi menetrendváltozások miatt érdemes előre tájékozódni utazás előtt

Forrás: Hegyi Zsolt vezérigazgató / Facebook

Menetrendváltozás, új végállomás

Szeptembertől megváltozott a Dunaújvárost érintő vasúti közlekedés. Az utazás Budapest felé akár 24 perccel gyorsabb lehet a modern FLIRT motorvonatoknak és a felújított pályának köszönhetően. A zónázó járatok óránként indulnak, így kiszámíthatóbb lesz a közlekedés, ugyanakkor a végállomás a Déli pályaudvar helyett Kőbánya-Kispest lett.