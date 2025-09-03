Máshol áll meg a Budapest–Dunaújváros járat

szeptember 3., szerda

Másik megállóban áll meg mostantól a Budapest és Dunaújváros közti autóbuszjárat. A Népliget és Dunaújváros közt közlekedő buszok a kedvezőbb fővárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében egy másik megállóhelyen állnak meg.

A szeptember elsejétől érvénybe lépő helyközi autóbusz menetrendváltozás részeként a Budapest, Népliget autóbusz pályaudvarról a 6-os számú főút és M6-os autópálya felé és felől közlekedő járatok a kedvezőbb fővárosi közlekedési kapcsolatok biztosítása érdekében Budapest, Kelenföldi Erőmű helyett Budapest, Budafoki út/Dombóvári út új megállóhelyen állnak meg – írta meg a duol.hu. Az új megállóhelyen több BKK busz is megáll, valamint lehetőség van az 1-es villamosra való átszállásra.

A szeptemberi menetrendváltozások miatt érdemes előre tájékozódni utazás előtt
Menetrendváltozás, új végállomás

Szeptembertől megváltozott a Dunaújvárost érintő vasúti közlekedés. Az utazás Budapest felé akár 24 perccel gyorsabb lehet a modern FLIRT motorvonatoknak és a felújított pályának köszönhetően. A zónázó járatok óránként indulnak, így kiszámíthatóbb lesz a közlekedés, ugyanakkor a végállomás a Déli pályaudvar helyett Kőbánya-Kispest lett. 

Szeptember 1-jétől számos újdonság lépett életbe a Fejér vármegyei buszközlekedésben: új járatok indulnak, több megszokott járat menetrendje módosult, sőt, egyes megállóhelyek neve is megváltozott. Korábbi cikkünkben részletesen bemutatjuk, melyik vonalon mikor indulnak az új járatok, hol kell korábbi vagy későbbi indulással számolni, és mely megállók kaptak új elnevezést. Ha valaki rendszeresen busszal közlekedik a megyében – akár helyi, akár távolsági viszonylaton –, mindenképpen érdemes elolvasnia, hogy elkerülje a kellemetlen meglepetéseket.

 

