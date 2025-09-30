szeptember 30., kedd

Helyi közélet

1 órája

Menetelnek a listavezetők

Címkék#labdarúgás megye ii.#megye II.#foci

A vármegyei II. osztályú labdarúgó bajnokság 4. fordulójában Északon a csoportrangadón a Mór II. csapata meglepően simán nyert Bakonycsernyén, a Puskás Akadémia III. pedig a Mányi TK elleni magabiztos győzelmével megerősítette vezető helyét a tabellán. Délen a Beloiannisz nagy különbségű győzelmével továbbra is pontveszteség nélkül vezeti a tabellát, míg a Lajoskomárom II. csapata is feljebb lépett, miután szoros meccsen, a hajrában nyert a Baracs SE ellen, az előző héten pihenő Aba Sárvíz pedig hetet vágott Előszálláson.

Feol.hu
Küzdelmes, jó mérkőzésen győzte le a Puskás Akadémia III. csapata (kék) a Mányi TK együttesét.

Fotó: Kricskovics Antal.

ÉSZAKI CSOPORT

Velence (10.) – Szár (6.) 3–4 (3–1)

Vezette: Kupi Zoltán.

Velence: Zabos – Silhány T., Juhász L. (Horváth F.), Vaskó, Silhány F. - Bernáth, Budai, Buzora (Felde), Szaller - Szél, Prill (Tóth P.). Vezetőedző: Serhók György.

Szár: Gyulai – Tész (Tóth B.), Farkas B., Kálló (Noll), Váradi (Horváth B.) - Sátori, Szabó B., Juhász A., Boros Z. - Nyitrai (Svétecz), Iváncsik. Edző: Mezei Ferenc.

Gól: Prill (18.), Buzora (21.), Szaller (24.), ill. Nyitrai (37., 70.), Váradi (57.), Farkas B. (78.).

Puskás Akadémia III. (1.) – Mányi TK (11.) 5–2 (3–1)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Puskás Akadémia III.: Zelena – Rózsás, Hárer (Tóvári), Kovács J., Tóth G. - Komáromi, Óvári, Szabó G. (Vörös), Mácsodi - Zelizi, Vincze.

Mányi TK: Szabó Zs. – Radovics (Czifra), Huszárovics, Juhász B., Nagy M. - Juhász L., Bokros, Vass, Vindics – Somogyi E., Csordás (Király D.). Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Gól: Tóth G. (17., 90.), Zelizi (30., 58.), Komáromi (10.), ill. Nagy M. (16., 78.).

Kiállítva: Huszárovics (8.).

Bakonycsernye (7.) – Mór II. (2.) 3–5 (2–4)

Vezette: Jónás Péter.

Bakonycsernye: Varga M. – Dreska, Kovács J. (Strommer), Boros B., Keller (Kovács D.) - Osgyán, Schweighardt (Molnár T.), Molnár D., Lattenstein - Radács, Bus. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Mór II.: Huszár – Paulik, Kovács T., Németh D., Lehota R. (Szabó K.) - Petruska (Tóth B.), Király K., Stéger, Grell - Czachesz, Vachtler (Hajdu M.). Csapatvezető: Loi László Krisztián.

Gól: Molnár D. (20., 84.), Lattenstein (9.), ill. Lehota R. (31., 34., 37.), Paulik (3., 86.).

Vál (8.) – Etyek (4.) 2–3 (2–1)

Vezette: Domak Ádám.

Vál: Hábersdorfer – Németh N., Körmendi, Ángyás, Sinkó D. - Homoki, Nádpor (Kiss D.), Molnár P. (Molnár B., Szatlmayer H.), Kecskés (Mayer) - Glaszhütter (Kiss S.), Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Etyek: Órai – Miklósi, Varga M. (Ráczkevy-Eötvös), Szalai I. - Haynes-Varga (Fodor Sz.), Puskás (Dzsezsenyák), Klátyik, Glück, Millner – Juhász E., Horváth D. (Hajagos). Vezetőedző: Simon Péter.

Gól: Lakatos (1.), Homoki (27.), ill. Millner (23., 53.), Klátyik (67.).

Pátka (3.) – Pusztavám-Jüllich (9.) 3–1 (2–0)

Vezette: Balla Richárd.

Pátka: Dobosi – Bélik, Horváth T., Szabó B., Fülöp (Tóth Á.) – Takács Z. (Németh G.), Kovács L., Simon K., Almási (Seper) - Menyhárt, Barócsi. Vezetőedző: Balogh Benedek.

Pusztavám-Jüllich: Németh Z. – Bedő, Fürész, Jakus, Csordás (Kalocsai) - Molnár A., Magosi, Kis, Vadkerti - Rózsa, Kertai. Csapatvezető: Kis Viktor.

Gól: Kovács L. (41., 47.), Fülöp (22.), ill. Molnár A. (82.).

Fehérvárcsurgó (5.) – Bodajk SE (12.) 2–1 (2–1)

Vezette: Obuch Zoltán.

Fehérvárcsurgó: Rapali – Schieder (Csány), Nagy B., Kozma, Baksa - Csapcsár, Molnár D., Benke (Horváth M.), Guti (Lascsik G.) - Tóth S., Lascsik M. (Bíró).

Bodajk: Szabadi – Valasek, Tóth B., Hinora (Polgár), Joó - Weiland (Fejes), Rigó G., Kaufmann (Turi D.) - Meister, Mezősi, Fojtyik (Turi K.). Vezetőedző: Rigó Gábor.

Gól: Baksa (19.), Molnár D. (39.), ill. Weiland (11.).

A góllövőlista állása:

1. Tóth Gábor (PAFC III.) 5 gól

2. Bus Adrián (Bakonycsernye), Millner Márk (Etyek), Prill Tamás (Velence) 4-4 gól

3. Fülöp Alex, Kovács Levente András, Simon Kevin (mindhárom Pátka), Lehota Roland, Paulik Barnabás (mindkettő Mór II.), Molnár Dávid (Fehérvárcsurgó), Zelizi Roland (PAFC III.) 3-3 gól

DÉLI CSOPORT

LMSK (4.) – Kisláng (10.) 1–1 (0–0)

Vezette: Rózsa József.

LMSK: Árkus – Kiss R. (Kerti), Sütő, Pap (Iliás), Bagó - Vajda (Hatos), Tóth V., Horváth P., Szente - Potesz (Virág), Teichel. Vezetőedző: Nagy Bálint.

Kisláng: Ányos – Takács M. (Vigházi), Jánosi B. (László), Nagy M., Árki - Szántai (Jánosi Á.), Molnár A., Erdei B., Lévai (Burkus) - Dudar K., Willerding Zs. (Juhász J.).

Gól: Tóth V. (83.), ill. Erdei B. (90.).

Nagykarácsony (8.) – Nagyvenyim (3.) 2–2 (1–0)

Vezette: Cseh Roland.

Nagykarácsony: Turi – Csucsai, Kovács D. (Gertner), Dobrovitz, Balogh D. - Jákli, Zsilovics, Kü, Czári - Princz, Baranyai (Szabó M.).

Nagyvenyim: Virág – Rezes, Princz, Balogh D., Slett - Mohácsi, Palkovics, Rácz A. (Kovács M.), Káveczki (Ráthgéber)  Cislo (Sipeki), Török Barsa. Vezetőedző: Kőkuti Tamás Gábor.

Gól: Baranyai (19.), Balogh D. (59.), ill. Rezes (65.), Balogh D. (88.).

Kiállítva: Czári (90.).

Lajoskomárom II. (2.) – Baracs (9.) 3–2 (1–2)

Vezette: Cérna János.

Lajoskomárom II.: Balogh B. – Kicska (Balogh K.), Hambalgó, Rottmann, Vas - Szili, Lakk, Esze Z., Dopuda - Bögyös, Labossa.

Baracs: Tóth N. – Hepp, Boros M. (Bartók), Wolf, Katona (Huber) – Takács Titusz, Kápolnási, Damásdi (Nyári T.), Fülöp - Kiss N., Palkó. Vezetőedző: Körmendi Zsolt.

Gól: Vas (3., 65., 90.), ill. Takács Titusz (18., 40.).

Kiállítva: Rottmann (10.), Dopuda (85.).

Sárszentmihály-Masterplast (13.) – Seregélyes-Sárosd II. (11.) 1–2 (1–0)

Vezette: Kovács Róbert.

Sárszentmihály-Masterplast: Tombor – Vajda, Horváth F., Klémán P. (Borsos), Túri (Gál A.), Lánczos, Szipőcs, Torma (Gulyás), Jasinka (Örsi) - Török, Tornyai T. Csapatvezető: Horváth Ferenc.

Seregélyes-Sárosd II.: Závotka – Susa, Miklós (Mayer), Szloboda, Hallósy - Puszta, Németh D., Kiss N. (Szrnka), Fodor M. - Kovács K., Zsilovics. Vezetőedző: Bolla János Zoltán.

Gól: Túri (34.), ill. Susa (50.), Hallósy (51.).

Kiállítva: Kovács K. (81.).

Pákozd (12.) – Beloiannisz (1.) 1–5 (0–3)

Vezette: Kupi Zoltán.

Pákozd: Horváth Zs. – Finta (Bökény), Németh B., Szente, Knitli (Horváth D.) - Krizsán-Deák (Unger), Téglási, Füredi (Szenyéri), Gönczi - Boda, Tanárki. Vezetőedző: Molnár Viktor.

Beloiannisz: Rácz – Lepsényi (Hujber), Lakakisz, Szentes, Schrick (Hodula V.) - Szántó, Bedőcs (Matizevics), Gondi (Hosszú), Kovács A. - Tóth N. (Szalai P.), Tunyogi. Vezetőedző: Ruzsás László.

Gól: Tanárki (60.), ill. Tóth N. (15., 55.), Bedőcs (14.), Tunyogi (27.), Hodula V. (81.).

Előszállás (7.) – Aba Sárvíz (6.) 2–7 (0–0)

Vezette: Gebei Bálint.

Előszállás: Nagy G. – Takács R., Kovalovszky, Szabó M. (Kercza), Nyári - Béres, Garbacz (Mészáros M.), Szalai Sz. (Horváth G.), Puskás - Németh L., Gulyás (Bognár M.). Vezetőedző: Reichardt Bálint.

Aba Sárvíz: Sereg – Simon M. (Iváncsik), Huszti (Piszker), Glócz Z., Varga Zs. - Réti G., Kuczi Zsombor, Réti R., Hegyi (Sipos) - Zsifkovics, Glócz H. Vezetőedző: Radnics Attila.

Gól: Nyári (50.), Puskás (59.), ill. Hegyi (61., 72., 75., 83.), Zsifkovics (71.), Varga Zs. (79.), Réti R. (89.).

Szabadnapos: Polgárdi VSE (5.)

A góllövőlista állása:

1. Tóth Norbert (Beloiannisz), Tóth Vincent Krisztián (LMSK) 6-6 gól

2. Balogh Dániel (Nagykarácsony) 5 gól

3. Hegyi Péter (Aba Sárvíz), Lakakisz Nikolaosz (Beloiannisz), Vas Tamás (Lajoskomárom II.) 4-4 gól

A FEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
