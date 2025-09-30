Menetelnek a listavezetők

ÉSZAKI CSOPORT

Velence (10.) – Szár (6.) 3–4 (3–1)

Vezette: Kupi Zoltán.

Velence: Zabos – Silhány T., Juhász L. (Horváth F.), Vaskó, Silhány F. - Bernáth, Budai, Buzora (Felde), Szaller - Szél, Prill (Tóth P.). Vezetőedző: Serhók György.

Szár: Gyulai – Tész (Tóth B.), Farkas B., Kálló (Noll), Váradi (Horváth B.) - Sátori, Szabó B., Juhász A., Boros Z. - Nyitrai (Svétecz), Iváncsik. Edző: Mezei Ferenc.

Gól: Prill (18.), Buzora (21.), Szaller (24.), ill. Nyitrai (37., 70.), Váradi (57.), Farkas B. (78.).

Puskás Akadémia III. (1.) – Mányi TK (11.) 5–2 (3–1)

Vezette: Petrovszki Barna Pál.

Puskás Akadémia III.: Zelena – Rózsás, Hárer (Tóvári), Kovács J., Tóth G. - Komáromi, Óvári, Szabó G. (Vörös), Mácsodi - Zelizi, Vincze.

Mányi TK: Szabó Zs. – Radovics (Czifra), Huszárovics, Juhász B., Nagy M. - Juhász L., Bokros, Vass, Vindics – Somogyi E., Csordás (Király D.). Vezetőedző: Pintér Zoltán.

Gól: Tóth G. (17., 90.), Zelizi (30., 58.), Komáromi (10.), ill. Nagy M. (16., 78.).

Kiállítva: Huszárovics (8.).

Bakonycsernye (7.) – Mór II. (2.) 3–5 (2–4)

Vezette: Jónás Péter.

Bakonycsernye: Varga M. – Dreska, Kovács J. (Strommer), Boros B., Keller (Kovács D.) - Osgyán, Schweighardt (Molnár T.), Molnár D., Lattenstein - Radács, Bus. Csapatvezető: Osgyán Gábor.

Mór II.: Huszár – Paulik, Kovács T., Németh D., Lehota R. (Szabó K.) - Petruska (Tóth B.), Király K., Stéger, Grell - Czachesz, Vachtler (Hajdu M.). Csapatvezető: Loi László Krisztián.

Gól: Molnár D. (20., 84.), Lattenstein (9.), ill. Lehota R. (31., 34., 37.), Paulik (3., 86.).

Vál (8.) – Etyek (4.) 2–3 (2–1)

Vezette: Domak Ádám.

Vál: Hábersdorfer – Németh N., Körmendi, Ángyás, Sinkó D. - Homoki, Nádpor (Kiss D.), Molnár P. (Molnár B., Szatlmayer H.), Kecskés (Mayer) - Glaszhütter (Kiss S.), Lakatos. Vezetőedző: Sinkó Csaba.

Etyek: Órai – Miklósi, Varga M. (Ráczkevy-Eötvös), Szalai I. - Haynes-Varga (Fodor Sz.), Puskás (Dzsezsenyák), Klátyik, Glück, Millner – Juhász E., Horváth D. (Hajagos). Vezetőedző: Simon Péter.

Gól: Lakatos (1.), Homoki (27.), ill. Millner (23., 53.), Klátyik (67.).