Szokatlan állításokat tett Menczer Tamás a Harcosok órájában

Az eseményről tudósító Magyar Nemzet szerint Menczer Tamás kijelentette a Harcosok órája Digitális Polgári Körök-adásában: „extrém sportként” vitázik a balliberális sajtó képviselőivel, akik nem örülnek, ha vele kell szembenézniük.

Menczer Tamás erős kijelentésekkel jelentkezett

Menczer Tamás kijelentései a Sportarénában

A politikus arról beszélt, hogy a digitális térben zajló átrendeződésre válaszként alapították a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket. A közösség százezresre nőtt, és folyamatosan bővül.

Menczer hangsúlyozta: az ellenzéki közvélemény-kutatások félrevezetők, a valóságban azonban a kormánypártok erősödnek. Példaként említette a buda környéki kört, ahol ötszáz fő és több neves művész is jelen van, köztük Kautzky Armand és Pataky Attila.

Élesen bírálta a baloldalt, amiért politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálából.

A választásokra utalva úgy fogalmazott a Sportarénában:

„még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

