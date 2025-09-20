1 órája
Szokatlan állításokat tett Menczer Tamás a Harcosok órájában
A Papp László Sportarénában zajló találkozót a Harcosok órája is élőben közvetíti. A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján Menczer Tamás több erős mondattal illette az ellenzéket és a sajtót.
Az eseményről tudósító Magyar Nemzet szerint Menczer Tamás kijelentette a Harcosok órája Digitális Polgári Körök-adásában: „extrém sportként” vitázik a balliberális sajtó képviselőivel, akik nem örülnek, ha vele kell szembenézniük.
Menczer Tamás kijelentései a Sportarénában
A politikus arról beszélt, hogy a digitális térben zajló átrendeződésre válaszként alapították a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket. A közösség százezresre nőtt, és folyamatosan bővül.
Menczer hangsúlyozta: az ellenzéki közvélemény-kutatások félrevezetők, a valóságban azonban a kormánypártok erősödnek. Példaként említette a buda környéki kört, ahol ötszáz fő és több neves művész is jelen van, köztük Kautzky Armand és Pataky Attila.
Élesen bírálta a baloldalt, amiért politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálából.
A választásokra utalva úgy fogalmazott a Sportarénában:
„még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.
Élőben az országos DPK-talélkozóról
Élő közvetítés: Orbán Viktor beszédet mond a Digitális Pogári Körök ünnepénA digitális polgári körök mozgalma alig néhány hónap alatt 70 ezer tagot szerzett. Az első országos találkozót szeptember 20-án tartják Budapesten.