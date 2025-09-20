szeptember 20., szombat

DPK-találkozó

1 órája

Szokatlan állításokat tett Menczer Tamás a Harcosok órájában

Címkék#Digitális Polgári Kör#Harcosok órája#Menczer Tamás

A Papp László Sportarénában zajló találkozót a Harcosok órája is élőben közvetíti. A Digitális Polgári Körök első országos találkozóján Menczer Tamás több erős mondattal illette az ellenzéket és a sajtót.

Feol.hu

Az eseményről tudósító Magyar Nemzet szerint Menczer Tamás kijelentette a Harcosok órája Digitális Polgári Körök-adásában: „extrém sportként” vitázik a balliberális sajtó képviselőivel, akik nem örülnek, ha vele kell szembenézniük.

Menczer Tamás szokatlanul erős állításokat tett Budapesten
Menczer Tamás erős kijelentésekkel jelentkezett
Forrás: Orbán Viktor/Facebook

Menczer Tamás kijelentései a Sportarénában

A politikus arról beszélt, hogy a digitális térben zajló átrendeződésre válaszként alapították a Harcosok klubját és a Digitális Polgári Köröket. A közösség százezresre nőtt, és folyamatosan bővül.

Menczer hangsúlyozta: az ellenzéki közvélemény-kutatások félrevezetők, a valóságban azonban a kormánypártok erősödnek. Példaként említette a buda környéki kört, ahol ötszáz fő és több neves művész is jelen van, köztük Kautzky Armand és Pataky Attila.

Élesen bírálta a baloldalt, amiért politikai tőkét próbált kovácsolni a hódmezővásárhelyi rendőrkapitány halálából.

A választásokra utalva úgy fogalmazott a Sportarénában: 

„még kétszáz nap van hátra, de nyerünk, ahogy szoktunk”.

Élőben az országos DPK-talélkozóról

 

