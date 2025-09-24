Székesfehérvár rózsaszínbe öltözik: közös séta a mellrák ellen október 10-én

Október 4-én, szombaton 10.00 órakor az Országalmától indul a hagyományos mellrák elleni séta Székesfehérváron. A Székesfehérvári Nosztalgia Klub Egyesület 2009-ben indított kezdeményezésével a szűrővizsgálat és a rendszeres önvizsgálat fontosságára szeretnék felhívni a figyelmet, ugyanis az egészség az egyik legnagyobb értékünk, a város pedig ennek megóvásában szeretne segíteni – mondta el Östör Annamária egészségügyi, sport- és társadalmi fenntarthatósági tanácsnok.

Mellrák elleni kampány Székesfehérváron

Forrás: FMH-archívum/Nagy Norbert

Életmentő a korai felismerés

Krisztián Erika, Fejér vármegye tisztifőorvosa elmondta, hogy a mellrák esetében, és általában a daganatos megbetegedések esetében, rendkívül fontos a korai felismerés és diagnosztizálás. A betegség minél előbbi felismerése jelentősen befolyásolja a gyógyulás esélyét. A 45 és 65 év közötti nők kétévente kapnak meghívót mammográfiai szűrésre, azonban tízből hatan nem mennek el a szűrésre. A szűrővizsgálat mellett nagyon fontos az önvizsgálat is, amely alól nem kivételek a férfiak sem, ugyanis – bár jóval ritkábban – de náluk is előfordulhat emlőrák.

A mellrák legyőzhető

A mellrák elleni kampány székesfehérvári arca Kovács Szilvia, sokak által ismert szerkesztő-műsorvezető, aki tíz évvel ezelőtt vette magán észre a betegség tüneteit. A korai felismerés pedig gyógyuláshoz vezetett, s azóta is elhivatatottan tesz azért, hogy felhívja nőtársai figyelmét arra, hogy az időben diagnosztizált betegség gyógyítható. Magyarországon évente 7-8 ezer új beteget regisztrálnak, s közülük mintegy 2 ezren nem élik túl a betegséget. A gyógyulás esélye a rendszeres szűrővizsgálattal és önvizsgálattal jelentősen növelhető.

Tíz órakor az Országalmánál

A mellrák elleni küzdelmet jelképező rózsaszín lufikat és kitűzőket a résztvevők a séta előtt vehetik át a szervezői sátornál. A menet 10.00 órakor indul az Országalmától a Fő utcán át, majd ugyanide tér vissza a belvárost megkerülve. A szervezői sátorban lehetőség lesz tanácsot és információkat kérni a mell helyes önvizsgálatával és a mammográfiával kapcsolatban – ismertette Keresztury Lászlóné, a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetője.